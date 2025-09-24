¿Quieres lucir un rostro de porcelana? Aprende a preparar esta mascarilla natural rica en vitaminas a base de avena

Suscríbete a nuestros canales

La piel del rostro es la que más está expuesta a factores dañinos, por ejemplo, el exceso de rayos solares la irritan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, los cambios de clima también deterioran la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos estéticos y farmacéuticos para mantener en óptimas condiciones la piel del rostro, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la avena.

La avena es un cereal rico en vitaminas que nutren la piel y más cuando es combinada con el gel del aloe vera, ambos aportan miles de beneficios a la piel.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

50 gramos de avena.

1 cucharada de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Vierte la avena y el gel de aloe vera en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aceite de coco y mezcla todos los ingredientes por completo. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla en el rostro y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser repetido mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para mantener la piel del rostro en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y mínimo debería asistir a dos consultas dermatológicas durante el año.

Foto cortesía de: freepik

