¿Quieres que el cabello te dure más tiempo limpio? Este es el truco que debes aplicar al momento de lavarlo

Suscríbete a nuestros canales

Establecer una rutina de cuidado capilar con los productos acordes es indispensable para cuidar la capa protectora, la cual se encarga de mantener en óptimas condiciones los folículos pilosos.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, los cambios hormonales también hace que el cabello se ensucie más rápido por la producción de grasa.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para mantener el cabello limpio a profundidad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

En ese sentido, según la información divulgada por Loreal Paris, uno de los trucos más efectivos para mantener el cabello limpio durante más tiempo es dormir con un gorro de tela suave, pero que no apriete mucho la cabeza.

Foto cortesía de: freepik

¿Cada cuánto tiempo debes lavar el cabello?

Lo más recomendable es que la persona lave el cabello máximo dos veces a la semana, con la finalidad de evitar la acumulación de grasa en la cutícula.

Cabe destacar, que la alimentación y la hidratación es indispensable para mantener el cuero cabelludo en buen estado, por ello, se sugiere que la persona implemente una dieta saludable, a su vez, mínimo debe ingerir siete vasos de agua durante el día.

En conclusión, para mantener el cabello en óptimas condiciones la persona debe implementar habitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube