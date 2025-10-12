Receta efectiva para eliminar las manchas de la piel: necesitas dos ingredientes de la despensa

Suscríbete a nuestros canales

Las manchas de la piel son una consecuencia de malos hábitos alimenticios, mala higiene, uso de productos inapropiados, exposición al sol, e incluso, cambios hormonales.

Estas manchas que se presentan tanto en hombres como en mujeres, y no tienen una edad especifica de aparición, pueden ser eliminadas según Mayo Clinic con medicamentos, láser y luz pulsadaintensa, congelación, dermoabrasión, microdermoabsorción, o exfoliación química.

No obstante, desde la comodidad del hogar y sin tener que invertir en productos costosos de venta libre, también puedes combatirlas.

¿Cómo eliminar las manchas de la piel?

Una de las opciones más sencillas para eliminar las manchas consiste en exfoliar la piel, esta técnica que elimina las células muertas también logra aclarar las manchas, solo se deben utilizar los ingredientes apropiados según tu tipo de piel y ser constante en su realización.

Entre las alternativas caseras que puedes realizar se encuentra un exfoliante de azúcar, leche y arroz; exfoliante de papaya, miel y limón; o una exfoliante de avena, piña y yogur, según comparte el sitio web de Univisión.

Viral

Otra alternativa es recurrir a un procedimiento que se ha vuelto viral en las redes sociales, es totalmente natural y solo necesitas dos ingredientes que con seguridad todos tienen en casa.

Lo mejor de todo es que puedes combatir las manchas de sol, acné y melasmas.

¿Cómo es posible? Coloco azúcar en un recipiente, corta un tomate rojo por la mitad y pasa por el azúcar, luego frota la piel limpia haciendo énfasis en las manchas, y finalmente lava como de costumbre. Esto debe hacerse diariamente para que los resultados sean óptimos, desde aclararse las manchas, hasta que el acné comience a desaparecer.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube