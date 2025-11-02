Repara tu melena: expertos en belleza confiesan que estos aceites esenciales ayudarán a hidratar tu pelo reseco

Suscríbete a nuestros canales

El uso de aceites esenciales para reparar y fortalecer nuestro cabello se remonta a épocas antigua, por judíos y egipcios. Ellos nos enseñaron que la mayoría de los aceites contiene sustancias extraídas de las plantas.

La constante aplicación de los aceites ayudará a reparar, hidratar y darle brillo a nuestra melena. Que dependiendo de la planta o fruto de donde provenga, nos aportará diferentes beneficios, y según sea el problema que posees en el pelo, deberás usar un aceite esencial.

Los podrás usar básicamente si presentas caída del cabello, resequedad, crecimiento lento, caspa, entre otros.

Aceites esenciales

Aguacate: este aceite posee vitaminas B, K y E, y aceites grasos. Hidratará tu pelo y reestructurará la fibra capilar, dejándote un cabello súper limpio y con menos caídas.

Almendras: también posee omega 3 y 6, grasas monosaturadas y vitamina E. Te ayudará a controlar el frizz, controlar el volumen y reparar la fibra capilar.

Argán: contiene Omega 3, 6 y 9, antioxidantes y vitamina E. Hidratará, suavizará y dejará firme tu melena.

Coco: es el más utilizado para reparar el cuero cabelludo. Tiene gran poder antiséptico, e hidratará y evitará la resequedad de tu cabello, nutriendo la hebra capilar.

Jojoba: es ideal para cabellos débiles y con puntas dañadas. Su vitamina E y antioxidantes ayudarán a proteger la melena sellando las puntas, evitando las desagradables horquetillas, y lo dejará hidratado sin sensación grasosa.

Oliva: contiene aceites esenciales, vitaminas A y E, antioxidantes, lo que evitará el envejecimiento prematuro del cabello. Le otorgará fuerza y resistencia. Del mismo modo, activará el crecimiento de las hebras, fortaleciendo tu melena de manera sana e hidratada.

Consejos para lucir hermosa

Si por algún motivo no puedes aplicar estos aceites esenciales en tu cabello, te damos otros consejos para que tengas una melena hermosa.

Durante la hora del baño, lava tu cabello con agua fría para estimular el cuero cabelludo. Aplica el acondicionador de la mitad del cabello hacia las puntas, y nunca lo retuerzas al lavarlo o secarlo, ya que esto aumentará la posibilidad de quiebre.

Aplica ampollas capilares que le otorgarán vitaminas a tu pelo, según tu necesidad, ayudando a fortalecer la fibra capilar y lo hará lucir sano y hermoso.

Corta las puntas de tu melena cada tres meses. Esto estimulará su crecimiento y la hará lucir sano.

