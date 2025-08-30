¿Se pueden frenar las canas con la comida? Revelan los alimentos que causan efectos milagrosos en tu cabello para mantener su color

Suscríbete a nuestros canales

Los antioxidantes son moléculas capaces de neutralizar los radicales libres, sustancias inestables que causan daño celular, incluyendo el deterioro de los melanocitos, las células responsables de la producción de melanina, pigmento que da color al cabello. Cuando los melanocitos pierden funcionalidad por estrés oxidativo, el cabello deja de pigmentarse y aparecen las canas.

Un antioxidante particularmente interesante es la luteolina, un tipo de flavonoide que ha demostrado, en estudios con ratones, su capacidad para preservar el color del pelo, ya sea consumido o aplicado externamente. La luteolina protege los melanocitos y contribuye a la comunicación celular, ayudando a mantener la producción de melanina.

Además de la luteolina, otros antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, los polifenoles, el glutatión y enzimas como la catalasa, también ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger la pigmentación del cabello.

Alimentos que pueden retrasar la aparición de las canas

1. Alimentos ricos en luteolina

Esta sustancia se encuentra en el apio, brócoli, zanahorias, cebollas, pimientos, y también en frutas como naranjas, limones, uvas oscuras, manzanas y fresas.

2. Fuentes de vitamina C y E

- Vitamina C: presente en cítricos, fresas, pimientos y kiwis, ayuda a mantener los melanocitos sanos.

- Vitamina E: se encuentra en almendras, semillas de girasol y aguacates, protegiendo las células del cabello frente al daño oxidativo.

3. Polifenoles (té verde, uvas y cacao)

Tienen efecto antiinflamatorio y antioxidante, favoreciendo la pigmentación y la circulación del cuero cabelludo.

4. Glutatión y catalasa

El glutatión está en alimentos como espinacas, espárragos y aguacates, y la catalasa en brócoli, zanahorias y papas, ambas sustancias ayudan a proteger la pigmentación capilar.

5. Micronutrientes esenciales

- Cobre, hierro, zinc, vitamina B12, folato y selenio ayudan a mantener los melanocitos activos y retrasar el encanecimiento.

- Alimentos ricos en estos nutrientes incluyen nueces, semillas, champiñones, legumbres, mariscos, carnes, huevos y lácteos.

6. Omega-3 y grasas saludables

Ingredientes como el salmón, sardinas, nueces y semillas de chía o lino nutren el cuero cabelludo y fortalecen el cabello, además de tener efecto antiinflamatorio.

7. Otros antioxidantes complementarios

- Aceite de oliva virgen extra aporta hidroxitirosol, un potente antioxidante presente en la dieta mediterránea.

- Cacao puro y arándanos, por su contenido en cobre, antioxidantes y polifenoles, también favorecen la salud capilar.

Formas de integrarlos en la dieta

- Desayuno: avena con fresas o arándanos, semillas de chía y un puñado de nueces.

- Snacks saludables: frutas rojas (como frambuesas, moras, arándanos), nueces o trozo de chocolate negro.

- Comidas principales: ensaladas o guarniciones con brócoli, espinacas, zanahorias y pimientos. También, plato de pescado azul (salmón o sardinas) acompañado de apio o auyama.

- Aceites saludables: usar aceite de oliva virgen extra para cocinar o aderezar ensaladas.

- Infusiones: té verde como bebida diaria, por su contenido en polifenoles.

- Frecuencia: incorporar variedad en casi todas las comidas y combinarlos para potenciar la absorción de nutrientes.

