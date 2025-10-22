Tinte casero: el truco de los mejores peluqueros del mundo para cubrir las canas y mejorar la textura y apariencia del cabello

Suscríbete a nuestros canales

¿Es efectivo el tinte casero para cubrir las canas? La respuesta es sí, siempre y cuando se use de manera constante.

Los tintes elaborados en casa con ingredientes naturales no solo ayudan a disimular esos cabellos blancos, sino que también evita el maltrato que provocan los químicos que poseen los tintes de venta comercial.

¿Cómo usar el tinte casero para cubrir las canas?

Todo va a depender de la opción que escojas, no obstante, lo primero que debes hacer es lavar y secar ligeramente el cabello. Contrario a los tintes de venta comercial, es preferible que al usar los tintes caseros, el pelo esté totalmente limpio,

Luego, aplica la mezcla desde la raíz hasta las puntas, deja actuar el tiempo indicado, el cual puede oscilar entre 30 minutos y una hora. Posteriormente, enjuaga o lava el cabello, según la receta utilizada.

Manos a la obra

Prepara este tinte casero que cubre las canas y mejora la textura y apariencia del cabello. Para ello necesitas mezclar una cucharada de café instantáneo, dos cucharadas de aceite de coco, zumo de medio limón y la yema de un huevo. Una vez integrado todos los ingredientes aplica sobre el cabello limpio y seco, haciendo énfasis en las canas, y deja actuar entre 30 y 40 minutos. Transcurrido el tiempo, enjuaga con agua tibia.

Esta preparación casera es altamente beneficiosa para la salud capilar, pues el café según un estudio publicado por International Journal of dermatology concluyó que la cafeína estimula el crecimiento, también detiene la caída del pelo. Por otra parte, Healthline compartió que este ingrediente contiene antioxidantes que promueven el brillo y la suavidad sin afectar los aceites naturales del cabello, refiere El Universal.

