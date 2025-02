Alejandro Bonilla: Es importante estudiar y formarse

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Día Mundial del Camarógrafo y Fotógrafo tuvimos el placer de conversar con Alejandro Bonilla, un talentoso director audiovisual con una trayectoria de más de 10 años. A lo largo de su carrera, ha dirigido y trabajado con marcas de gran trayectoria, demostrando su capacidad para contar historias de manera creativa. Es director general de la productora “3 Locos Producciones”, una idea que nació en el año 2011. Sus inicios fueron como editor en “4 ruedas y un morral”, un programa nacional independiente, animado por el fallecido Jorge Diaz.

Z3D: ¿Cómo comenzó tu interés por la producción audiovisual?

AB: Desde niño siempre me gustó el cine. Después de los 12 empecé más seguido y a interesarme por otro tipo de películas. A los 15 años sabía que quería irme por esa rama. Al principio pensaba estudiar Comunicación Social y después elegir la mención audiovisual. Investigando me di cuenta de que había una carrera como tal a la que me podía dedicar. Por eso escogí la carrera de Realización Cinematográfica en la Escuela Nacional de Cine.

Z3D: ¿En qué te enfocas para capturar la emoción y la atmósfera de una escena?

AB: Con mi productora, 3 Locos Producciones, estamos enfocados en los videos corporativos para marcas y agencias. Hemos trabajado con Empresas Polar, Nestlé, Movistar, Digitel y con algunas agencias y programas de la ONU, entre otros. Hay un tipo de corporativos que estamos haciendo y, en cuanto a estilo, va más hacia el documental. Para capturar la esencia de una escena hay que intentar pasar lo más desapercibido que se pueda. Evitar intervenir en lo que estás grabando y dejar que las cosas vayan sucediendo. Hay que tener paciencia y saber cómo llevar a la gente para que hagan sus acciones de manera natural frente a la cámara.

Z3D: ¿Cómo crees que ha evolucionado la parte visual en los últimos años? ¿Qué tendencias ves en el futuro con la ayuda de la tecnología?

AB: La parte visual ha evolucionado muchísimo. En un período de 10 años el crecimiento ha sido increíble en cuanto a tecnología. Eso solo se irá acrecentando porque la tecnología avanza cada vez más rápido. Cuando empecé, había equipos que eran más difíciles de adquirir. Ahora se tiene mayor alcance y ese es uno de los beneficios. Ciertos equipos se han vuelto más accesibles. Para nadie es un secreto que dedicarse al mundo audiovisual es costoso. Esto por la inversión que representan los equipos necesarios para realizar tu trabajo. Este avance nos acerca un poco más a la meta.

Z3D: ¿Qué importancia tiene el sonido en tu trabajo? ¿Cómo logras captar un audio de calidad?

AB: Es bastante complejo porque es el 50% de ese producto final. Es lo que la gente deja de lado primero. Está la famosa frase de “lo arreglamos en post-producción”. No se le presta demasiada atención y después se puede volver complicado. Hay que trabajarlo desde la producción, pensarlo muy bien y hacerlo lo mejor posible.

Z3D: ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera como camarógrafo? ¿Cómo lo superaste?

AB: Muchos. Están los desafíos propios de las grabaciones, todas las cosas que tienes que sortear para poder sacar una pauta adelante. Así como completar las metas que se plantean para un día de rodaje. Aunque eso es parte del trabajo. La verdad es que el mayor desafío para mí y, la mayoría de las personas que se dedican al mundo audiovisual, es tener un flujo de trabajo constante. Eso se logra entregando productos de calidad, haciendo lo mejor posible y poniéndole mucho corazón a lo que haces. Ahí también se nota la diferencia. Es muy importante escuchar a los clientes y entender sus requerimientos. La comunicación debe fluir bien. Si se siguen estos pasos los clientes quedarán contentos y siempre volverán.

Z3D: ¿Qué camarógrafos o directores de fotografía admiras y por qué? ¿Cómo ha influido su trabajo en el tuyo?

AB: Admiro a muchos, no me alcanzaría el espacio para nombrarlos a todos. Sin embargo, puedo mencionar a Néstor Almendros. Un director de fotografía muy importante en los años 70 y 80. También Christopher Doyle que trabaja de la mano de otro director llamado Wong Kar-Wai. Tienen unas películas magníficas. Está Emmanuel Lubezki que es de los más recientes. Trabaja con varios directores mexicanos y en Hollywood. Si hablamos de nuestro país podemos mencionar a Gerard Uzcátegui. Lo que intento aplicar en mi trabajo, aun cuando son proyectos distintos, es la utilización de la luz natural. Al igual que el adaptarse a la luz que está disponible para que la imagen sea lo mejor posible y construir texturas. Evitar las imágenes planas y construir capas. Esto siempre hace que el trabajo tenga mayor profundidad.

Z3D: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren irse por esta área?

AB: A pesar de que la tecnología pone las cosas al alcance de nuestras manos, es importante estudiar y formarse. Aunque hagas fotos y videos por tu cuenta, siempre es importante nutrirlo con lo que te enseñan en la carrera. Hay un tema de profesionalización para esta área que se ha dejado de lado. Por lo que es importante retomarlo.

Z3D: ¿Próximos proyectos? ¿Algún sueño por cumplir dentro de esta profesión?

AB: Mi sueño es hacer una película. Creo que cuando empezamos en esto, ese se convierte en nuestro sueño. Si bien no he estado del todo dedicado a eso, es algo que aún está pendiente. En cuanto a los próximos proyectos me gustaría primero hacer un cortometraje más y empezar a trabajar en el largo. Es un camino difícil, pero la recompensa vale la pena.

Preguntas rápidas

Una película: In the Mood for Love (Wong Kar-wai)

Una canción: Niña - Motherflowers, Lil Supa

Un programa de edición: Adobe Premiere Pro

Alguien que te inspire: Stanley Kubrick

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @3locosproducciones

