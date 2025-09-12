Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Hackatón Alegría que se llevará a cabo en la ciudad capital a partir del 17 de octubre, los organizadores David Cárdenas y Ugo Di Martino visitaron la sede del BLOQUE DEARMAS a fin de dar a conocer detalles del evento.

Se trata de un evento en el que la Inteligencia Artificial (IA) será la protagonista para que jóvenes venezolanos presenten proyectos de negocios viables en el país.

NOTAS RELACIONADAS Día Mundial de la Arepa: Daniel Torrealba apuesta por una gastronomía innovadora

Z3D: ¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DEL HACKATÓN ALEGRÍA?

DAVID CÁRDENAS Y UGO DI MARTINO: Nosotros estábamos dando cursos de IA alrededor de Venezuela a colegios como el San Ignacio Cristo Rey y otros, donde asistieron alrededor de 200 estudiantes a los que les apasiona la inteligencia artificial. Por lo tanto, decidimos hacer este hackatón porque sabíamos que, si motivamos a chamos, con el mensaje de que personas de nuestra edad sí pueden construir algo real, se iba a esparcir a todos los jóvenes en el país.

Z3D:¿EN QUÉ CONSISTE EL HACKATON ALEGRÍA?

DyU: El Hackatón Alegría reunirá a 20 equipos de muchachos entre 14 y 29 años, con la finalidad de construir un producto viable en la Escuela Campo Alegre, a lo largo de dos días con herramientas de inteligencia artificial.

Z3D:¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE IA QUE VAN A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD?

DyU: La idea es que las personas trabajen con diferentes herramientas de inteligencia artificial como: Cloud, Lovable o Replit. Recibirán instrucciones específicas por parte de los participantes para crear un sitio web.

Cabe destacar, que en el evento van a reunirse equipos de entre 2 y 4 personas para trabajar detenidamente en un producto que beneficie a Venezuela, específicamente en este caso, con estas herramientas de inteligencia artificial para crear un producto que sea real, que no se quede en su cabeza, eso es lo que queremos decir con viable.

Z3D: ¿CUÁL ES EL TIPO DE PROYECTO QUE ESPERAN OBTENER DEL HACKATÓN?

DyU: Específicamente vamos a buscar qué tan útil va a ser en el mundo real: si el diseño es bonito y suficientemente atractivo para un usuario; que tan bueno presentan su producto, entre otros detalles. La idea es que sea un producto que pueda lanzarse a un mercado verdadero, después de que se termine el evento.

Z3D:¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD?

DyU: El primer día del evento se darán los discursos, luego nosotros dos recibiremos dos talleres. Posteriormente, el 18 y el 19, los concursantes van a poder hacer sus productos.

Z3D:¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

DyU: Con el objetivo de empezar a motivar a los concursantes, el ganador obtendrá $25.000, mientras que la persona que quede en segundo lugar ganará $5.000 y el tercero $2.500.

Asimismo, hay premiaciones especiales con la finalidad de impulsar los proyectos más importantes que se pueden desarrollar durante la actividad.