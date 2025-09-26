Suscríbete a nuestros canales

El origen del podcast se remonta al año 2004, cuando el periodista Ben Hammersley, de The Guardian, destacó el bajo costo de las herramientas para la producción de contenidos sonoros y compartió lo valioso que es este formato para lograr la retroalimentación entre emisor y receptor.

En Venezuela, este contenido se comenzó a sentir con más fuerza a partir del 2018, cuando los medios de comunicación se adentraron en plataformas que les permitían la publicación de este producto para compartir noticias e investigaciones. Hoy, la variedad está sobre la mesa. Hay opciones para todo público, no solo en temática, también en duración.

Una muestra de ello es “SolterAventuras”, un espacio creado por la comunicadora y speaker Naimi Núñez, que desde el humor y el storytelling aborda cómo se transita la soltería. Esa parte de las relaciones amorosas que muchas veces se suele juzgar o menospreciar su valor.

Este podcast busca maximizar la energía femenina y modificar las creencias limitantes que llegan a existir sobre el amor y también los tiempos que cada mujer (persona) vive a solas.

“SolterAventuras” estrena episodio cada jueves, a las 7:00 p.m., a través del canal de YouTube @naiminunez o por la cuenta de Spotify @solteaventuras. Desde su estreno, figuras como Yeimmy Rodríguez, Alicia Dolanyi, Giselle Mobayed y Anaís Duarte han podido compartir sus experiencias.

Z3D: ¿Cómo nació la idea de convertir tus vivencias en un podcast que habla de la soltería sin filtros?

NN: Hacer un podcast era una idea que tenía desde hace mucho tiempo cuando hacía radio y cuando empezaron a ponerse de moda los podcasts, Pero la verdad, es que no encontraba genuinamente algo de qué hablar que resonara conmigo.

No quería hacer algo aburrido. A pesar de que tengo muchos años en el crecimiento personal, los podcasts de crecimiento personal, por lo general son conversaciones que me parecen aburridas. No quería hacer un programa más o un podcast más que pareciera un sermón. Quería hacer algo de verdad que aportara valor, que resonara conmigo, pero que fuese entretenido.

Con esta idea de que siempre bromeaba de mis solteras aventuras, de hacer un libro y me di cuenta de que este era el tema perfecto para hacer el podcast que hace tiempo había querido hacer. Porque es un tema primero que sí, es divertido, es entretenido y que además toca la fibra de muchas personas.

Desde aquí puedo aportar valor a una comunidad de mujeres que estoy viendo, que están pasando por lo mismo que yo y darles esas herramientas que a mí me han funcionado en este camino de la soltería y que me han hecho una soltera genuinamente feliz y en paz.

Z3D: ¿Qué te llevó a elegir el podcast como formato para contar estas historias? ¿Qué es lo que más te gusta y lo más complejo de este formato?

NN: La verdad es que “SolterAventuras”, más que un podcast en el que llevo entrevistadas, es una conversación entre amigas. A mis invitadas comienzo haciéndoles preguntas, pero también comparto mis anécdotas, mis reflexiones, mis experiencias y las herramientas que a mí me ayudan.

Tengo cinco años de experiencia en la materia y la verdad es que a medida de que se va dando la conversación, todo va fluyendo y vamos abordando cada uno de los temas.

Quería hacer algún formato más viral, más entretenido, más jocoso, incluso un poco subido de tono porque tenemos un par de secciones como, por ejemplo, “Soltera atrevida” en la que le pregunto cosas íntimas y comparto las mías. “SolterasAventuras” es más que un podcast, es un movimiento de crecimiento personal para mujeres solteras.

Z3D: ¿Cómo manejas el equilibro entre el humor y la profundidad emocional en cada episodio?

NN: El podcast lo inicié con la idea de divertirme. Esto era un compromiso conmigo, de trabajar en mi energía femenina y en mi autenticidad para hacer algo que resonara mucho conmigo. Creo que Dios nos da un don a cada uno y mi don es comunicar.

Soy comunicadora de nacimiento, pero nunca me dediqué a animar un programa, a dedicarme al entretenimiento, a ser animadora o conductora de programas porque wow, no sé. Siempre en el camino tienes ese saboteador interno que te hace tomar otros caminos. A pesar de que trabajaba en medios, siempre estaba tras cámara, dirigiendo equipos, pero nunca frente a ellas.

Y un día, trabajando en todo mi proceso de crecimiento personal, decidí trabajar en mi energía femenina y decidí hacer eso que genuinamente me apasiona, que es comunicar. Entonces, por eso decidí hacer “SolterAventuras”, por pura diversión y en el camino empecé a combinarlo con herramientas de crecimiento personal.

En realidad esta primera temporada es muy divertida y luego de cada anécdota, por supuesto, viene la reflexión que es lo que le da, digamos, un toque de profundidad a las entrevistas.

Z3D: ¿Qué ha sido lo más especial que has podido vivir desde que comenzaron las grabaciones del podcast?

NN: Ver cómo una idea ha tenido tanta receptividad y ha ayudado a tantas mujeres. Porque más que un podcast, es un movimiento de mujeres que, como siempre lo decimos, estamos aprendiendo a amarnos, que no nos conformamos y que sabemos lo que merecemos.

“SolterAventuras” es un proyecto que promueve que las mujeres que ya están solteras trabajen en su crecimiento personal, en sanar sus heridas y en reprogramar sus creencias limitantes sobre el amor y los hombres para que puedan atraer hombres sanos y construir familias sanas, y que de esas familias sanas salgan hijos sanos.

Lo más especial es que he conectado con muchas de las entrevistadas. Es increíble cuando ellas se sientan y hablan de sus anécdotas y de cómo ven la soltería. Me siento tan identificada. Me asombro porque digo, cómo es posible que siempre pensé en un principio que esto nada más me pasaba a mí y resulta que no,qué nos pasa a todas. Eso ha sido superbonito.

Z3D: ¿Qué te ha enseñado a hablar sobre este tema con otras mujeres?

NN: Más que enseñarme una lección, me mostró que hacer eso que resuena contigo, que te apasiona realmente, rinde frutos. Somos una comunidad de más de 100.000 suscriptores en todas las plataformas y apenas nació el 31 de julio.

Siento que este es mi propósito, comunicar, pero comunicar entreteniendo y aportando valor. Para mí ha sido una gran lección ver cómo esto que manifesté desde comienzo de año se está haciendo realidad.

También, hablar con cada una de ellas y conocer sus historias, es una ratificación de que estoy en el camino correcto y de que hay que trabajar en uno mismo y que hay que sanar nuestras heridas y transformar esas creencias limitantes para poder construir una vida más plena.

Z3D: ¿Cómo combinas esta experiencia con tus otras ocupaciones y cómo ha impactado en tu carrera?

NN: He aprendido un montón de habilidades en la producción audiovisual. Hice producción de televisión, producción de radio y cada una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida me han encantado y me han apasionado, pero lo que continuamente me apasiona es comunicar. Comunicar aportando valor, ayudando a la gente.

Me preparé para que mis actividades me permitieran poder lanzar “SolterAventuras” y poder hacer crecer mi marca personal, en la que comparto las herramientas de crecimiento personal. Hemos mantenido un buen equilibrio, tengo un equipo superwow de trabajo, con los que nos llevamos superbien y tenemos un match increíble.

Hemos diseñado procesos de trabajo y estructuras de trabajo que nos han permitido sobrellevar tanto mis responsabilidades como empresaria, y ahora como creadora de contenido. Estoy muy feliz y satisfecha del resultado que está teniendo el podcast.

Por Wanda López Agostini



