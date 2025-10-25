Afamado chef internacional te soluciona la cena: comparte el secreto de sus berenjenas

Suscríbete a nuestros canales

La cena es la última comida del día, pero no por ello se debe menospreciar; todo lo contrario, es una comida de importancia y según la nutricionista de la Clínica Ricardo Palma, Karen Velásquez, se deben seleccionar alimentos ligeros, pero que vaya más allá de una fruta, una tostada o una infusión.

La experta recomienda comer en la noche proteínas (aves, pescados, carne de res), huevos, lácteos, carbohidratos, verduras y lípidos (frutos secos, aceitunas, aceite de oliva).

Una alternativa que te ayudará a no acostarte con el estómago vacío, sin sacrificar la salud y además es sencillo de preparar, las berenjenas rellenas.

¿Qué necesitas para elaborar una cena saludable?

La web CuerpoMente comparte la receta del chef Enrique Sánchez, una opción saludable para la cual necesitas los siguientes ingredientes:

Ingredientes

- Berenjenas (3 o 4)

- Atún en aceite (400 g)

- Ajo (3 dientes laminados)

- Cebollas picadas (2)

- Pimentón picado (1)

- Tomate frito (4 cucharadas)

- Huevos cocidos (2)

- Queso crema (3 cucharadas)

- Queso rallado (150 g)

- Aceite de oliva virgen extra

- Pimienta

- Sal

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 ºC. Mientras tanto, cortar las berenjenas longitudinalmente a la mitad. Seguidamente marcar un poco el contorno y realizar unos cortes en la pulpa con el cuchillo.

2. Disponer las berenjenas en una bandeja de horno con la pulpa hacia arriba. Espolvorear sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra en cada mitad. Asar en el horno 30 minutos.

3. Sacar las berenjenas del horno y retirar la pulpa con una cuchara.

4. Sofreír en una sartén las cebollas, los dientes de ajo y el pimentón rojo. Incorporar la pulpa troceada de las berenjenas y cocinar hasta que la verdura esté tierna.

5. Retirar la verdura y poner en un bol. Agregar el queso crema, el tomate frito, el atún escurrido, los huevos cocidos y picados, una pizca de sal y de pimienta. Mezclar hasta que obtengas un relleno jugoso.

6. Finalmente, rellenar las berenjenas, dispón queso rallado en la superficie y gratina en el horno.

¡Trucazo!

El chef comparte un truco que también te puede solucionar el trabajo y consiste en preparar las berenjenas y el relleno con antelación, y justo cuando se va a servir la cena, se mete al horno.

