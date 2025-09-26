¿Amante de la comida en conservas? Expertos nos dicen cómo esterilizar los frascos adecuadamente

Suscríbete a nuestros canales

La comida en conserva es aquella que ha sido preparada y envasada de manera especial para prolongar su vida útil sin perder sus propiedades esenciales. A través de procesos como la cocción, el sellado hermético y la esterilización, se evita la proliferación de microorganismos que podrían descomponer los alimentos.

Esto permite disfrutar de salsas, vegetales, frutas o preparaciones caseras durante mucho más tiempo, manteniendo tanto el sabor como la calidad nutricional.

El vidrio es el material por excelencia para este tipo de almacenamiento de alimentos. A diferencia de otros materiales, el cristal no interactúa con los ingredientes, lo que garantiza que no se alteren las características sensoriales: ni el sabor, ni el aroma, ni la textura.

Además, es impermeable a gases, vapores y líquidos, resiste altas temperaturas y ofrece un cierre hermético seguro. Por estas razones, es el aliado perfecto para conservar recetas de manera natural y saludable.

Pero, para que tus alimentos estén preservados adecuadamente, no solo deberás usar envases de cristal, sino que estos deben estar debidamente esterilizados para asegurar un almacenamiento saludable.

Por ello, los envases de vidrio deben estar correctamente esterilizados. Este paso es clave para preservar preparaciones caseras sin necesidad de conservantes artificiales. Según Frescarini, marca experta en la Cucina D’Italia, este proceso evita la proliferación de microorganismos, mantiene el sabor original y garantiza la calidad de los ingredientes.

Foto: roetell.com

¿Cómo esterilizar envases de vidrio?

El método más seguro y tradicional para esterilizar frascos en casa es sumergirlos en agua hirviendo. Primero, se deben lavar bien los frascos y sus tapas con agua caliente y jabón, asegurándose de eliminar restos de comida.

Luego, en una olla profunda, se coloca un paño limpio en el fondo para evitar que el cristal choque y se rompa durante la ebullición. Los frascos se colocan boca arriba y las tapas alrededor, cubriéndolos completamente con agua fría.

Cuando el agua alcance el hervor, se reduce el fuego y se mantiene la ebullición durante 10 minutos como mínimo. En el caso de frascos grandes, el tiempo puede extenderse a 15 o 20 minutos. Tras la esterilización, se retiran con pinzas o guantes y se dejan secar boca abajo sobre un paño limpio o una rejilla.

Entre los consejos adicionales que comparte Frescarini están: introducir los frascos en agua fría para evitar choques térmicos, llenarlos con la preparación caliente para sellar al vacío y conservarlos a temperatura ambiente mientras permanezcan cerrados. Una vez abiertos, deben guardarse en la nevera y nunca en el congelador, ya que el cristal podría estallar.

