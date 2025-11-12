Barras de cereales y chocolate: aprende a preparar este nutritivo snack

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate es un alimento rico en propiedades vitamínicas que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente a quienes las defensas bajas, ya que, fortalece el sistema inmunológico.

Según la información reseñada Bupa Latinoamerica, por el chocolate optimiza el funcionamiento del cerebro, dado que, influye positivamente en las funciones cognitivas, al tiempo que también es antioxidante y previene los problemas de circulación.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples snacks a base de chocolate, pero las barritas con dicho ingrediente y el chocolate es una de las opciones más consumidas por quienes desean tener un estilo de vida saludable, gracias al aporte de vitaminas que contienen.

Paso a paso para preparar barras de cereales

Ingredientes

300 g de avena en hojuelas.

150 g de fresas.

100 g de semillas de chía.

3 manzanas, sin concha y picadas.

2 cambures.

250 g de yogurt natural.

50 gotas de chocolate.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

En un recipiente mezcla la avena en hojuelas, semillas de chía, fresas y manzana hasta que todos los ingredientes se incorporen bien. Agrega yogurt, gotas de chocolate y cambur a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Añade leche de almendras a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Separa la mezcla en pequeñas porciones y dale la forma de barra. Colca las barras en una bandeja con papel encerado y llévalas a la nevera durante 25 minutos. Retira las barras de cereales de la nevera. Decora a tu gusto. Sirve y consume.

En definitiva, las barritas de cereales y chocolate son ideales para quienes hacen ejercicios, luego de realizar esa actividad física este tipo de snack le aportan energía.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube