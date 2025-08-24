Bizcocho vegano: ¡tan esponjoso como si llevara todos los ingredientes tradicionales de este postre!

Suscríbete a nuestros canales

El bizcocho, torta o pastel es un postre sencillo, una masa básica de la repostería, que sirve como base para otras tortas de mayor elaboración.

Esta preparación sencilla se puede ofrecer para desayunar, merendar o como postre al final de la comida.

Según los expertos, no por ser una preparación sencilla, es menos deliciosa, todo lo contrario, servir un bizcocho es garantía de salir bien librado en cualquier ocasión, y lo mejor es que no se necesita de mucho esfuerzo ni tiempo en la cocina.

¿Cómo hacer un bizcocho vegano?

Si creías que esto era imposible te equivocas, el bizcocho esponjoso que la mayoría de las personas adoran, también se puede realizar sin elementos de origen animal: mantequilla, huevos, leche, o nata.

Para ello te compartimos la receta de Directo al Paladar en la que solo necesitas los siguientes ingredientes:

- Aceite de oliva virgen extra o girasol (125 ml)

- Leche de almendras u otra bebida vegetal sin endulzar (250 ml)

- Harina de trigo (250 g)

- Azúcar (180 g)

- Levadura química (dos cucharaditas o 8 g)

- Esencia de vainilla (2.5 ml)

- Canela molida (una cucharadita o 4 g, opcional)

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 ºC.

2. Mezclar todos los ingredientes en un bol e introducir en un molde engrasado con aceite vegetal y harina de trigo, retirando bien el exceso.

3. Hornear entre 45 y 50 minutos.

4. Transcurrido el tiempo, comprobar con un palito de altura, si sale seco, es momento de retirar del horno.

5. Sacar del horno y dejar reposar fuera del horno sobre una rejilla antes de comer al menos una hora.

