Gastronomía

Carne asada perfecta al estilo Jamie Oliver: el secreto para un domingo inolvidable

Podrás acompañarlo con la guarnición de tu elección, ya que todo le va bien      

Por Mónica Silva Cárdenas
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 07:00 am
Carne asada perfecta al estilo Jamie Oliver: el secreto para un domingo inolvidable

El roast beef es un plato clásico de la cocina anglosajona que consiste en un corte de carne vacuna asado al horno. Su nombre proviene del inglés y significa literalmente “carne asada”. A lo largo de los siglos se ha convertido en un símbolo de la gastronomía británica, especialmente asociado con la mesa dominical, cuando las familias se reúnen a disfrutar de un asado acompañado de guarniciones tradicionales.

 

En la tradición británica, el roast beef suele servirse con Yorkshire pudding, papas asadas, verduras al vapor y salsa gravy elaborada con los jugos de la carne. En América del Norte, además, es común encontrarlo como relleno de sándwiches, muy popular en delis y restaurantes.

 

Para preparar un buen roast beef se necesita una pieza de carne tierna y de calidad, generalmente lomo alto, cuadril o solomillo. Lo fundamental es resaltar el sabor de la carne sin recargarla con demasiados condimentos.

 

Roast beef

Ingredientes

1.5 kg de carne de res

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal gruesa y pimienta negra molida

Hierbas aromáticas al gusto (romero, tomillo o laurel)

3 dientes de ajo (opcional)

Preparación

- Precalienta el horno a 220 °C.

- Seca bien la carne y frótala con aceite, sal y pimienta.

- Añade las hierbas y el ajo picado.

- Coloca la pieza en una bandeja y hornea durante 15 minutos para sellar el exterior.

- Reduce la temperatura a 180 °C y continuar la cocción de 15 a 20 minutos por cada 500 g de carne, según el punto deseado.

- Retira del horno, cubre con papel de aluminio y dejar reposar 15 minutos antes de cortar.

- El resultado es una carne jugosa, tierna y llena de sabor, perfecta para compartir en reuniones familiares o comidas especiales.

 

¡Buen provecho!

 

 

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Miércoles 17 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América