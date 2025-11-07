Empanadas fit: aprende a prepararlas sin harina y con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años el consumo de empanadas venezolanas ha aumentando en el mundo, gracias a la versatilidad de sabores y texturas que ofrece este platillo, el cual comúnmente se prepara a base de harina de maíz.

Sin embargo, en la actualidad existe una amplia variedad de masas saludables para preparar las empanadas, por ejemplo, el plátano el cual es rico en vitaminas y minerales que contribuyen a mejorar el nivel de azúcar en la sangre, al tiempo que optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, según la información reseñada por Healthline.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar empanadas de plátano

Ingredientes

3 plátanos sin concha.

1 cucharada de sal.

3 tazas de agua.

Queso blanco rallado.

50 ml de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos. Pica los plátanos en trozos pequeños y agrégalos a la olla con agua. Cocina durante 10 minutos. Retira los plátanos del fuego y déjalos reposar. Tritura los plátanos hasta que se conviertan en puré. Agrega la sal al puré y mezcla ambos ingredientes. Separa el puré de plátano en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular. Estira la masa de plátano y rellénala con el queso blanco. Cierra la masa y dale forma de media luna. Calienta un sartén y agrega el aceite. Agrega la empanada al sartén y fríela durante siete minutos. Retira la empanada del sartén y déjala enfriar. Sirve y consume.

En definitiva, las empanadas de plátano son ideales para el desayuno o la cena, gracias al valor nutritivo que poseen, además, es una receta fácil y rápida de preparar.

Foto cortesía de: freepik

