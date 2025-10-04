Ensalada contra la ola de calor: con este grano y en pocos pasos obtendrás un plato refrescante y nutritivo

Suscríbete a nuestros canales

¿Eres amante de la ensalada, pero ya te aburres de siempre comer el mismo tipo? Tranquilo, hoy te presentamos el paso a paso de una original receta de ensalada de garbanzos y nueces, apta para pacientes diabéticas.

Es de fácil preparación, y lo mejor es que les aportará a tus platos un sabor especial gracias a la combinación del grano con los frutos secos. Sumamente crujiente y llena de sabor.

Si no te apetece agregar mayonesa a la preparación, por cuestiones de salud, o simplemente por régimen alimenticio, podrás sustituir este ingrediente por un poco de aceite de oliva.

Sirve esta ensalada los días caluroso o en tus comidas al aire libre. Es perfecta para llevar al trabajo, solo mezcla todos los ingredientes y agrega la vinagreta al momento de consumir. De este modo tu lechuga siempre estará crujiente.

Ensalada de garbanzos

Ingredientes para 2 personas

2 ½ tazas de lechugas variadas.

1 manzana verde.

Una taza de garbanzos cocidos.

10 nueces.

Dos cucharadas de arándanos secos.

40 mililitros de zumo de limón.

3 cucharadas de mayonesa.

Comino, 1 pizca.

Pimentón en polvo, 1 pizca.

Sésamo, 2 cucharadas.

Cebollín, un tallo.

Preparación

- Prepara la vinagreta mezclando el comino, el pimentón, el zumo de limón y la mayonesa, hasta conseguir una salsa homogénea.

- Con la manzana bien limpia y seca, previamente descorazonada, pícala en cubos pequeños.

- Trocea las nueces hasta dejar pedazos pequeños.

- Une los garbanzos cocidos y secos con el mix de lechugas.

- Agrégales un poco de la vinagreta y remueve para integrar muy bien todos los ingredientes.

- Sirve la ensalada en el plato de cada comensal y coloca por encima as manzanas troceadas, los arándanos y las nueces.

- Culmina la presentación de tu ensalada de garbanzos y nueces con un poco de cebollín finamente picado y las semillas de sésamo a modo de decoración. Si deseas un toque extra de sabor a sésamo puedes tostarlas un poco antes de servirlas.

¡Buen provecho!

