Ensalada contra la ola de calor: con este grano y en pocos pasos obtendrás un plato refrescante y nutritivo

¿Eres amante de la ensalada, pero ya te aburres de siempre comer el mismo tipo? Tranquilo, hoy te presentamos el paso a paso de una original receta de ensalada de garbanzos y nueces, apta para pacientes diabéticas.
Es de fácil preparación, y lo mejor es que les aportará a tus platos un sabor especial gracias a la combinación del grano con los frutos secos. Sumamente crujiente y llena de sabor.
Si no te apetece agregar mayonesa a la preparación, por cuestiones de salud, o simplemente por régimen alimenticio, podrás sustituir este ingrediente por un poco de aceite de oliva.
Sirve esta ensalada los días caluroso o en tus comidas al aire libre. Es perfecta para llevar al trabajo, solo mezcla todos los ingredientes y agrega la vinagreta al momento de consumir. De este modo tu lechuga siempre estará crujiente.
Ensalada de garbanzos
Ingredientes para 2 personas
2 ½ tazas de lechugas variadas.
1 manzana verde.
Una taza de garbanzos cocidos.
10 nueces.
Dos cucharadas de arándanos secos.
40 mililitros de zumo de limón.
3 cucharadas de mayonesa.
Comino, 1 pizca.
Pimentón en polvo, 1 pizca.
Sésamo, 2 cucharadas.
Cebollín, un tallo.
Preparación
- Prepara la vinagreta mezclando el comino, el pimentón, el zumo de limón y la mayonesa, hasta conseguir una salsa homogénea.
- Con la manzana bien limpia y seca, previamente descorazonada, pícala en cubos pequeños.
- Trocea las nueces hasta dejar pedazos pequeños.
- Une los garbanzos cocidos y secos con el mix de lechugas.
- Agrégales un poco de la vinagreta y remueve para integrar muy bien todos los ingredientes.
- Sirve la ensalada en el plato de cada comensal y coloca por encima as manzanas troceadas, los arándanos y las nueces.
- Culmina la presentación de tu ensalada de garbanzos y nueces con un poco de cebollín finamente picado y las semillas de sésamo a modo de decoración. Si deseas un toque extra de sabor a sésamo puedes tostarlas un poco antes de servirlas.
¡Buen provecho!
