Gastronomía

Ensalada contra la ola de calor: con este grano y en pocos pasos obtendrás un plato refrescante y nutritivo

Deléitate con esta original receta y disfruta de una comida ligera y deliciosa   

Por Mónica Silva Cárdenas
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 11:00 am
Ensalada contra la ola de calor: con este grano y en pocos pasos obtendrás un plato refrescante y nutritivo
Foto: Freepik

¿Eres amante de la ensalada, pero ya te aburres de siempre comer el mismo tipo? Tranquilo, hoy te presentamos el paso a paso de una original receta de ensalada de garbanzos y nueces, apta para pacientes diabéticas.

 

Es de fácil preparación, y lo mejor es que les aportará a tus platos un sabor especial gracias a la combinación del grano con los frutos secos. Sumamente crujiente y llena de sabor.

 

Si no te apetece agregar mayonesa a la preparación, por cuestiones de salud, o simplemente por régimen alimenticio, podrás sustituir este ingrediente por un poco de aceite de oliva.

 

Sirve esta ensalada los días caluroso o en tus comidas al aire libre. Es perfecta para llevar al trabajo, solo mezcla todos los ingredientes y agrega la vinagreta al momento de consumir. De este modo tu lechuga siempre estará crujiente.

 

Ensalada de garbanzos

Ingredientes para 2 personas

2 ½ tazas de lechugas variadas.

1 manzana verde.

Una taza de garbanzos cocidos.

10 nueces.

Dos cucharadas de arándanos secos.

40 mililitros de zumo de limón.

3 cucharadas de mayonesa.

Comino, 1 pizca.

Pimentón en polvo, 1 pizca.

Sésamo, 2 cucharadas.

Cebollín, un tallo.

Foto: Goya Foods

Preparación

- Prepara la vinagreta mezclando el comino, el pimentón, el zumo de limón y la mayonesa, hasta conseguir una salsa homogénea.

- Con la manzana bien limpia y seca, previamente descorazonada, pícala en cubos pequeños.

- Trocea las nueces hasta dejar pedazos pequeños.

- Une los garbanzos cocidos y secos con el mix de lechugas.

- Agrégales un poco de la vinagreta y remueve para integrar muy bien todos los ingredientes.

- Sirve la ensalada en el plato de cada comensal y coloca por encima as manzanas troceadas, los arándanos y las nueces.

- Culmina la presentación de tu ensalada de garbanzos y nueces con un poco de cebollín finamente picado y las semillas de sésamo a modo de decoración. Si deseas un toque extra de sabor a sésamo puedes tostarlas un poco antes de servirlas.

 

¡Buen provecho!

 

 

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
belleza
gastronomía
Sabado 04 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América