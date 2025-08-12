Este es el peor error que comenten hasta los chefs cuando preparan el brócoli: queda amargo y le quitan todos sus nutrientes

Suscríbete a nuestros canales

Muchas personas evitan comer brócoli por una combinación de factores relacionados con su sabor, textura y experiencias previas. Su sabor amargo, debido a compuestos como los glucosinolatos, puede resultar desagradable para quienes tienen una mayor sensibilidad genética a estos matices.

Su textura, especialmente cuando está demasiado cocido, puede volverse blanda y poco apetecible. En algunos casos, las experiencias negativas en la infancia, como haber sido obligados a comerlo, crean una asociación emocional negativa que persiste en la edad adulta.

Sin embargo, el brócoli es muy nutritivo, rico en fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que su mala fama se puede contrarrestar con preparaciones más creativas que resalten su sabor y textura.

A continuación te develamos el secreto mejor guardado de los chefs sobre cómo debes cocinar tu brócoli para eliminar ese retrogusto amargo y disfrutar de todas las bondades que este vegetal ofrece al organismo.

Brócoli sin amargor

Según la cocinera Elizabeth Rider, existe una forma de cocinar el brocoli y evitar esos tonos amargos. Un método es superior a hervir el brócoli por varias razones importantes.

Asegura que hervir el brócoli en agua puede hacer que pierda sus nutrientes, y cuanto más tiempo se cocina sumergido en agua hirviendo, más nutrientes se diluyen y se pierden. Además, hervirlo a menudo resulta en floretes blandos, flácidos y sin sabor, ya que los azúcares naturales que le dan su dulzura se eliminan.

Rider afirma que asar el brócoli es la mejor forma de cocinarlo, además de ser un método sencillo y eficaz, que resaltará la dulzura natural del vegetal y le dará una textura crujiente para elaboraciones máscomplejas.

¿Cómo cocinarlo?

Primero, el brócoli debe ser cortado en floretes, rociado con aceite de oliva, sal y pimienta. Se puede añadir ajo picado o en polvo para un sabor extra. Luego, se extiende el brócoli en una bandeja de horno y se hornea a una temperatura de alrededor de 220°C.

El tiempo de cocción es de aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el brócoli tenga una textura crujiente. A mitad de la cocción, es recomendable remover el brócoli para asegurar que se dore de manera uniforme.

Un truco clave que Rider sugiere para potenciar aún más el sabor es añadir un chorrito de jugo de limón después de sacarlo del horno. El ácido del limón no solo realza la dulzura natural del brócoli, sino que también le dará un toque fresco y vibrante.

