Elimina las manchas de la piel con esta fórmula casera a base de limón: sigue estos pasos para prepararla

El exceso de rayos solares es una de las causas más comunes por la cual la piel se mancha, dado que, es el órgano que más está expuesto a factores de riesgo y de no ser cuidado tiende a tener este tipo de lesiones.

De acuerdo a la información divulgada en el portal web Medline plus, los cambios hormonales también hacen que la piel se manche.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado estético y farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para aclarar la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el limón contiene propiedades que desmanchan la piel.

Así debes preparar la mezcla

Ingredientes

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de agua.

Preparación

1- Vierte el bicarbonato de sodio y el jugo de limón en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes.

3- Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más recomendable es que la persona humedezca un disco de algodón en la mezcla de vinagre y bicarbonato, luego lo frote en la zona afectada, donde el producto debe permanecer durante mínimo 10 minutos para posteriormente, retirarlo con una toalla humedad.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe repetir el referido proceso mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

Cabe destacar, que si las manchas son profundas lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para lucir una piel sana y radiante la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo de no utilizar productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

