Aprende a preparar un tinte casero a base de papa: despídete de las canas para siempre

La baja producción de melanina es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las canas, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos el cuero cabelludo puede sufrir daños más allá de la presencia de las canas.
En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, el estrés genera la presencia de las canas y debilita el cabello desde la raíz hasta las puntas.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tintes comerciales, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, las cáscaras de papas que contienen propiedades pigmentantes que tiñen las canas.
¿Cómo preparar el tinte natural?
Ingredientes
5 cáscaras de papa.
1 cucharada de aceite de almendras.
2 tazas de agua.
Preparación
- Vierte el agua en una olla y agrega las cáscaras de papas. Hierve durante cinco minutos.
- Retira el agua del fuego y déjala enfriar durante 15 minutos.
- Vierte el líquido de las cáscaras de papas en un recipiente y agrega el aceite de almendras. Mezcla todos los ingredientes.
- Vierte el tiente en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.
Aplica el tinte en tres sencillos pasos
- Divide el cabello en cuatro mechones.
- Aplique el tinte cada mechón y déjalo actuar durante 40 minutos.
- Retira el tinte con abundante agua.
A su vez, es propicio acotar que la persona debe repetir dicho proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado desead, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.
En definitiva, para mantener una melena sana y libre de canas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.
