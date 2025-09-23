Aprende a preparar un tinte casero a base de papa: despídete de las canas para siempre

Suscríbete a nuestros canales

La baja producción de melanina es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las canas, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos el cuero cabelludo puede sufrir daños más allá de la presencia de las canas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, el estrés genera la presencia de las canas y debilita el cabello desde la raíz hasta las puntas.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tintes comerciales, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, las cáscaras de papas que contienen propiedades pigmentantes que tiñen las canas.

¿Cómo preparar el tinte natural?

Ingredientes

5 cáscaras de papa.

1 cucharada de aceite de almendras.

2 tazas de agua.

Preparación

Vierte el agua en una olla y agrega las cáscaras de papas. Hierve durante cinco minutos. Retira el agua del fuego y déjala enfriar durante 15 minutos. Vierte el líquido de las cáscaras de papas en un recipiente y agrega el aceite de almendras. Mezcla todos los ingredientes. Vierte el tiente en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Aplica el tinte en tres sencillos pasos

Divide el cabello en cuatro mechones. Aplique el tinte cada mechón y déjalo actuar durante 40 minutos. Retira el tinte con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe repetir dicho proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado desead, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener una melena sana y libre de canas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

