Belleza

Aprende a preparar un tinte casero a base de papa: despídete de las canas para siempre

La baja producción de melanina es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las canas

Por Kristy Vásquez
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 08:00 pm
La baja producción de melanina es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las canas, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos el cuero cabelludo puede sufrir daños más allá de la presencia de las canas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, el estrés genera la presencia de las canas y debilita el cabello desde la raíz hasta las puntas.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tintes comerciales, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, las cáscaras de papas que contienen propiedades pigmentantes que tiñen las canas.

¿Cómo preparar el tinte natural?

Ingredientes

5 cáscaras de papa.

1 cucharada de aceite de almendras.

2 tazas de agua.

Preparación

  1. Vierte el agua en una olla y agrega las cáscaras de papas. Hierve durante cinco minutos.
  2. Retira el agua del fuego y déjala enfriar durante 15 minutos.
  3. Vierte el líquido de las cáscaras de papas en un recipiente y agrega el aceite de almendras. Mezcla todos los ingredientes.
  4. Vierte el tiente en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Aplica el tinte en tres sencillos pasos

  1. Divide el cabello en cuatro mechones.
  2. Aplique el tinte cada mechón y déjalo actuar durante 40 minutos.
  3. Retira el tinte con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe repetir dicho proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado desead, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener una melena sana y libre de canas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

