Conoce cuál es el aceite rico en vitaminas que hidrata la piel y previene la aparición de arrugas

La deshidratación de la piel es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las arrugas, ya que, se debilitan las diferentes capas del órgano más grande del cuerpo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el envejecimiento hace que la persona pierda colágeno, lo cual es indispensable para la piel.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico y estético ofrece una amplia gama de tratamientos para prevenir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de rosa mosqueta.

Según la información divulgada por Pranarom, el aceite de rosa mosqueta contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel a profundidad, al tiempo que evita la aparición de arrugas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el aceite?

Lo más recomendable es que la persona aplique el aceite de rosa mosqueta una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirar los excesos con un disco de algodón.

Cabe destacar, que dicho proceso la persona deberá repetirlo mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la aparición de arrugas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación e hidratación son factores que influyen.

Foto cortesía de: freepik

