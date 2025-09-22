3 aderezos con miel: el toque perfecto para variar tus ensaladas

Suscríbete a nuestros canales

Algo que sin duda le da el giro de sabor a una ensalada son los aderezos. Y un ingrediente que puede combinarse de muchas maneras es la miel. Si tienes lechuga, tomate y cuadritos de queso, tienes una combinación básica que con un rico aderezo se vuelve un deleite. Pero, cualquier combinación de vegetales, cereales y proteínas se beneficiarán con las siguientes emulsiones.

Acá te dejamos tres opciones de aderezos que te van a encantar:

1. Aderezo de miel y mostaza

Un clásico agridulce que combina muy bien con ensaladas de pollo, salmón o vegetales de hojas verdes

Ingredientes:

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza de Dijon

1 cucharada de vinagre de vino

6 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un bol, mezcla la miel, la mostaza y el vinagre hasta que estén bien integrados. Agrega el aceite de oliva poco a poco mientras bates con un tenedor o varilla, hasta que la mezcla emulsione. Salpimienta al gusto.

2. Vinagreta balsámica con miel

Ideal para ensaladas con queso de cabra, nueces y frutas como fresas o higos.

Ingredientes:

3 cucharadas de miel

4 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación:

En un recipiente, mezcla la miel y el vinagre balsámico. Añade el aceite de oliva y bate enérgicamente para que se integren todos los ingredientes. Añade sal y pimienta al gusto.

3. Aderezo de miel y limón

Una opción ligera y refrescante, perfecta para ensaladas con pepino, tomate y hierbas frescas.

Ingredientes:

2 cucharadas de miel

El jugo de 1 limón (o 2 limas)

1/4 taza de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Opcional: 1 cucharadita de ralladura de limón

Preparación:

En un frasco con tapa, combina el jugo de limón, la miel y la sal. Agita para disolver la sal. Añade el aceite de oliva y la pimienta. Cierra el frasco y agita con fuerza hasta que todos los ingredientes se mezclen por completo.

Incorporar ensaladas al menú no tiene por qué ser un paso aburrido que quieras omitir. Prueba estos ricos aderezos, fáciles de preparar y asegura una dieta variada que te ayudará obtener los nutrientes que tu cuerpo necesita.

