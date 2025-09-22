3 aderezos con miel: el toque perfecto para variar tus ensaladas

Algo que sin duda le da el giro de sabor a una ensalada son los aderezos. Y un ingrediente que puede combinarse de muchas maneras es la miel. Si tienes lechuga, tomate y cuadritos de queso, tienes una combinación básica que con un rico aderezo se vuelve un deleite. Pero, cualquier combinación de vegetales, cereales y proteínas se beneficiarán con las siguientes emulsiones.
Acá te dejamos tres opciones de aderezos que te van a encantar:
1. Aderezo de miel y mostaza
Un clásico agridulce que combina muy bien con ensaladas de pollo, salmón o vegetales de hojas verdes
Ingredientes:
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mostaza de Dijon
- 1 cucharada de vinagre de vino
- 6 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- En un bol, mezcla la miel, la mostaza y el vinagre hasta que estén bien integrados.
- Agrega el aceite de oliva poco a poco mientras bates con un tenedor o varilla, hasta que la mezcla emulsione.
- Salpimienta al gusto.
2. Vinagreta balsámica con miel
Ideal para ensaladas con queso de cabra, nueces y frutas como fresas o higos.
Ingredientes:
- 3 cucharadas de miel
- 4 cucharadas de vinagre balsámico
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta negra al gusto
Preparación:
- En un recipiente, mezcla la miel y el vinagre balsámico.
- Añade el aceite de oliva y bate enérgicamente para que se integren todos los ingredientes.
- Añade sal y pimienta al gusto.
3. Aderezo de miel y limón
Una opción ligera y refrescante, perfecta para ensaladas con pepino, tomate y hierbas frescas.
Ingredientes:
- 2 cucharadas de miel
- El jugo de 1 limón (o 2 limas)
- 1/4 taza de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Opcional: 1 cucharadita de ralladura de limón
Preparación:
- En un frasco con tapa, combina el jugo de limón, la miel y la sal. Agita para disolver la sal.
- Añade el aceite de oliva y la pimienta.
- Cierra el frasco y agita con fuerza hasta que todos los ingredientes se mezclen por completo.
Incorporar ensaladas al menú no tiene por qué ser un paso aburrido que quieras omitir. Prueba estos ricos aderezos, fáciles de preparar y asegura una dieta variada que te ayudará obtener los nutrientes que tu cuerpo necesita.
