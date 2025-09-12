La crema bechamel más rápida de preparar: en pocos pasos y con apenas seis ingredientes a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

La salsa bechamel es una de las salsas madre de la cocina clásica. Se elabora a partir de una base llamada roux, que consiste en mantequilla y harina cocidas, a la que se añade leche caliente hasta obtener una mezcla cremosa y suave. Su sabor es delicado y neutro, lo que la convierte en una base ideal para otras preparaciones.

El origen de la bechamel se remonta a la cocina francesa del siglo XVII. Se atribuye a Louis de Béchameil, mayordomo del rey Luis XIV, aunque en realidad la receta ya existía en la tradición culinaria italiana y fue perfeccionada en la corte francesa. Con el tiempo, se convirtió en un clásico de la gastronomía europea.

Hoy en día, la bechamel se utiliza en una gran variedad de platos: gratinados, croquetas, lasañas, canelones y soufflés, aportando textura cremosa y un sabor suave que realza los ingredientes principales.

Foto: Freepik

Bechamel al microondas

Aunque esta salsa tradicionalmente se prepara en sartén con paciencia y removiendo sin parar, existe una manera rápida y muy práctica de hacerla en el microondas. Nestlé cocina demuestra que el resultado es igual de delicioso y se consigue en pocos minutos.

Ingredientes para 4 raciones

50 g de mantequilla

50 g de harina de trigo

500 ml de leche entera

Sal al gusto

Una pizca de nuez moscada

Pimienta blanca (opcional)

Preparación

- En un recipiente apto para microondas, coloca la mantequilla y caliéntala durante unos 40 segundos, hasta que se derrita.

- Añade la harina y remueve bien con unas varillas o cuchara de madera, formando una pasta homogénea (roux).

- Cocina 1 minuto en el microondas para quitar el sabor crudo de la harina.

- Vierte poco a poco la leche fría, removiendo bien para evitar grumos.

- Lleva al microondas durante 2 minutos a potencia máxima.

- Saca, remueve y vuelve a calentar otros 2 minutos.

- Repite este proceso de calentar y remover hasta obtener una textura cremosa y sin grumos (aprox. 6–8 minutos en total).

- Añade la sal, la nuez moscada y la pimienta blanca y mezcla bien.

¡Buen provecho!

