¿Pizza de yuca? Claro que sí y puedes prepararla en casa: la receta es sencilla, con pocos ingredientes y a muy bajo costo

La pizza es uno de los platos más populares y versátiles del mundo, pero su base tradicional de harina de trigo puede no ser la opción más adecuada para todos. Para aquellos que buscan una alternativa sin gluten, más saludable o simplemente desean experimentar con nuevos sabores y texturas, la pizza de yuca es una excelente opción.

La yuca, también conocida como mandioca o casava, es un tubérculo muy apreciado en la gastronomía de América Latina y el Caribe por su sabor neutro y su alto contenido de almidón, que le otorga una consistencia perfecta para sustituir la harina en muchas preparaciones.

La preparación de hoy puedes elaborarla en sartén con esta receta sencilla y rápida que no requiere horno, lo que la hace ideal para cualquier ocasión. Su base, crujiente por fuera y suave por dentro, es el lienzo perfecto para cualquier combinación de ingredientes que se te ocurra.

Desde la clásica salsa de tomate y queso mozzarella hasta opciones más audaces con vegetales, carnes o incluso frutas, las posibilidades son infinitas. Además, la yuca es una fuente de carbohidratos complejos, vitamina C y manganeso, lo que convierte a esta pizza en una alternativa nutritiva y deliciosa a la versión tradicional.

Pizza de yuca

Ingredientes

Base

250 g de yuca rallada

1 huevo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Topping

4 cucharadas de salsa de tomate

1 taza de queso mozzarella rallado

Tomates cherry al gusto

Hojas de albahaca fresca

Orégano

Foto: Freepik

Preparación

- Ralla la yuca cruda finamente.

- En un bol, mezcla la yuca rallada con el huevo, el aceite de oliva, sal y pimienta hasta obtener una masa homogénea.

- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio.

- Vierte la masa y extiéndela con una espátula hasta formar un círculo.

- Cocina durante 5 a 7 minutos por cada lado o hasta que esté dorada y crujiente.

- Una vez que la base esté lista, retírala de la sartén.

- Extiende la salsa de tomate sobre la base de yuca.

- Agrega el queso mozzarella, los tomates cherry y espolvorea con orégano.

- Vuelve a colocar la pizza en la sartén a fuego bajo, tápala y cocina durante unos minutos más, hasta que el queso se derrita.

- Retira del fuego, decora con hojas de albahaca fresca y sirve inmediatamente.

¡Buen provecho!

