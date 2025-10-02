Prepara tu mayonesa casera con la calidad de un chef internacional: este es el secreto para que no se corte

Suscríbete a nuestros canales

La mayonesa casera es una de esas preparaciones sencillas que, con apenas unos pocos ingredientes, transforma cualquier plato en algo especial. Su sabor fresco y auténtico no tiene comparación con las versiones comerciales, y además permite personalizarla a gusto con hierbas, especias o un toque de ajo. Prepararla en casa es muy fácil, pero requiere atención a ciertos detalles para evitar que se corte.

Los tips del chef que predominan para que la mayonesa no se corte en su elaboración, son:

1. Temperatura: tanto el huevo como el aceite deben estar a la misma temperatura. Lo ideal es sacarlos del refrigerador con antelación.

2. Orden correcto: primero coloca el huevo, luego el ácido (limón o vinagre) y por último el aceite.

3. No mover al inicio: al empezar a batir, mantén el brazo de la batidora quieto hasta que la emulsión se forme; después sí puedes moverlo.

4. Aceite adecuado: los aceites muy intensos (como un virgen extra fuerte) pueden dificultar la emulsión. Si quieres sabor, mezcla aceite suave con un poco de oliva.

5. Rescate si se corta: si la mayonesa se corta (queda líquida y separada), no la tires. Coloca otro huevo en un vaso limpio y comienza a batir, añadiendo poco a poco la mezcla cortada hasta que emulsione de nuevo.

Foto: Freepik

Mayonesa casera

Ingredientes

1 huevo a temperatura ambiente

200 ml de aceite

1 cucharada de jugo de limón o vinagre

Sal al gusto

Preparación

- Coloca el huevo entero en el vaso de la batidora o licuadora. Es importante que esté a temperatura ambiente, ya que la diferencia de temperatura entre el huevo y el aceite es una de las principales causas de que la mayonesa se corte.

- Añade el jugo de limón (o vinagre) y una pizca de sal.

- Vierte el aceite con cuidado, dejando que se asiente sobre el huevo.

- Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo del vaso, sin moverlo. Comienza a batir a velocidad baja o media.

- Cuando observes que la mezcla empieza a emulsionar (formar una crema espesa en el fondo), sube y baja el brazo de la batidora suavemente hasta integrar todo el aceite.

Con estos consejos, preparar mayonesa casera dejará de ser un riesgo y se convertirá en un placer. Además de saludable y deliciosa, podrás adaptarla a cada plato, logrando siempre un resultado fresco y natural.

¡Buen provecho!

