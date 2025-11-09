Protege tu salud: así se prepara la sopa de pata de pollo para aprovechar sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Incluir la sopa de pata de pollo en el menú de las personas con dengue es casi obligatorio, este es un remedio casero que tiene fama de subir las plaquetas.

Sin embargo, este no es el único beneficio de este alimento rico en colágeno, el cual favorece la salud general del cuerpo, incluyendo la piel y el cabello.

Según los expertos, su consumo tiene beneficios que van más allá de mejorar la digestión y la salud articular. Las patas de pollo fortalecen el sistema inmunológico, protege de infecciones y fortalece los huesos; y esto es gracias su contenido de calcio, magnesio, azufre, silicio, fósforo y colágeno.

Un estudio de la Universidad Nove de Julho, en Brasil, reseña que las jaleas y gelatinas a partir de las patas de pollo aportan cuatro veces más niveles que las gelatinas comerciales, indica El Universal.

Además, el Doctor Mercola indica que, el pollo aporta un aminoácido natural que puede adelgazar el moco de los pulmones, hacerlo menos pegajoso y más fácil de expulsar, por lo que los platillos en los que se incluye, resultan grandes aliados para combatir las enfermedades en vías respiratorias como la gripe y el resfriado.

Es decir, la ingesta de esta proteína aporta nutrientes esenciales que a menudo faltan en la dieta diaria, y que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, haciendo al cuerpo más resistente a infecciones y enfermedades.

¿Qué se necesita para elabora sopa de pata de pollo?

Te compartimos la receta de la Comedera una alternativa para que te guíes y ofrezcas a la familia un plato muy saludable.

Ingredientes

- Zanahorias (2)

- Cebollas (2)

- Apio españa (1 rama)

- Ajo (5 dientes)

- Patas de pollo (8)

- Laurel (1 hoja)

- Cilantro (1 rama)

- Sal (1 pizca)

Preparación

1. Cortar en partes gruesas las zanahorias, el apio, el cilantro, la cebolla y reservar todo.

2. Triturar los dientes de ajo con el cilantro.

3. Agregar un litro de agua en una olla profunda, también el ajo triturado y cocinar a fuego medio. Cuando el agua hierva añadir las patas de pollo y las verduras picadas anteriormente.

4. Agregar sal al gusto a medida que los sabores se van juntando y dejar cocinar por aproximadamente 40 minutos.

5. Servir y disfrutar caliente.

