Sal de lo común: chef comparte trucos para para realizar una merluza en salsa verde

La merluza es un pescado blanco y de agua salada que posee una carne muy exquisita, razón por la cual es el pescado favorito de los españoles.

Este pescado compuesto de proteínas, minerales y algunas vitaminas del grupo B y E, también contiene el menor porcentaje de grasa, en concreto, “tienen 2,8 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto. Y esas grasas que lo forman son omega 3, relacionadas directamente con la disminución y prevención de enfermedades cardiovasculares”.

Si deseas incluir este alimento a tu dieta, debes tener en cuenta que existen muchas opciones ricas y saludables que puedes realizar. Te compartimos la receta de Hola, una alternativa en salsa verde para que salgas de lo común.

¿Qué necesitas para elaborar la merluza en salsa verde?

Ingredientes

- Merluza (4 rodajas)

- Perejil fresco (1 puñado)

- Vino blanco (1 vaso)

- Guisantes (100 g)

- Ajo (3 dientes)

- Harina (1 cucharada)

- Caldo de pescado (1 vasito)

- Aceite de oliva (cantidad necesaria)

- Sal (al gusto)

- Almejas, opcional (400 g)

Preparación

1. En una olla, preferiblemente de barro, rehogar el ajo picado en el aceite a fuego lento.

2. Añadir el vino blanco y dejar que reduzca.

3. Incorporar el caldo de pescado y la harina y mezclar todo bien con una cuchara de madera.

4. Echar unos guisantes y el perejil picado, e incluso las almejas en caso que desees incluirla en la preparación.

5. Incorporar las rodajas de merluza sazonadas y dejar que se hagan por los dos lados, sin dejar de remover la olla.

6. Rectificar el punto de sal y servir.

Trucos

El chef José Andrés indica que, la clave para preparar una merluza en salsa verde con un sabor intenso y textura perfecta está en controlar el tiempo de cocción al máximo.

El tiempo de cocción depende del grosor de la rodaja de merluza, pero conviene no cocinar demasiado para que quede jugosa, lo ideal es cocinar unos 5 minutos en total por ambas caras. Partiendo de ello, compra merluza de un grosos medio para evitar que quede crudo o se deshaga durante la cocción,

Otro truco a considerar es incorporar un caldo casero, esto es fundamental para el sabor de la salsa.

