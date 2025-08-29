Sin usar proteína en polvo: prepara este pastel helado de café y aumenta la masa muscular

Suscríbete a nuestros canales

La proteína es una aliada en la alimentación de grandes y chicos porque es vital para la reparación y creación de células y tejidos, el crecimiento y desarrollo, la producción de hormonas y enzimas. Además, es el principal componente de los músculos, huesos, piel, tejidos y órganos.

Por años, expertos en nutrición y el cuidado de la salud en general se han dado la tarea de incentivar su consumo de manera habitual, pero, en la actualidad existe como una euforia o una moda, que todos insisten en su ingesta.

Sobre todo, es una tendencia en las redes sociales entre quienes se dedican al mundo fitness; y es que el consumo de proteína ayuda a reparar y fortalecer los músculos después del entrenamiento.

¿Cómo incluir la proteína si estás entrenando?

Desde la web Excelsior señalan que no todo es pollo, atún y huevo, por lo que comparten la receta de un pastel helado de café alto en proteína que hará que disfrutes de un postre delicioso, sin culpa y, además, ayuda a aumentar la masa muscular.

¿Qué necesitas pare preparar el postre?

Existe una buena noticia, muchos ingredientes de origen natural que contienen proteína pueden sustituir la proteína en polvo al momento de elaborar los postres, por ejemple.

Para realizar el pastel helado necesitas los siguientes ingredientes:

- Yogur griego natural sin azúcar (2 tazas)

- Queso cottage o requesón (1 taza)

- Leche baja en grasa o vegetal (1 taza)

- Café soluble (3 cucharadas)

- Miel o el equivalente en edulcorante bajo en calorías (2 a 3 cucharadas)

- Extracto de vainilla (1 cucharadita)

- Gelatina (1 sobre o 7 gramos)

- Agua caliente (¼ taza)

Preparación

1. Disolver la gelatina en el agua caliente y dejar reposar por 5 minutos para que se forme un gel.

2. Calentar la gelatina en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta que se derrita. También puedes hacerlo a baño María. Deja entibiar mientras continúas con el resto de los ingredientes.

3. Licuar el yogur griego con el queso cottage, la leche, el café, la vainilla y el endulzante hasta tener una mezcla cremosa.

4. Continuar licuando a baja velocidad mientras agregas la gelatina tibia en forma de hilo.

5. Verter la mezcla en un molde apto para el congelador, previamente engrasado. Los de silicón son una excelente opción, pues se desmoldan fácilmente.

6. meter en el congelador entre 4 y 6 horas, hasta que esté firme. Puedes desmoldar o cortar directamente en el molde, cuidando no dañarlo.

7. Servir el pastel helado de café alto en proteína.

Desde la web comparten que, si deseas aportarle textura, puedes poner una base de galleta María molida, mezclada con mantequilla o aceite de coco derretido.

