Cómo ampliar visualmente espacios pequeños: Hablan los decoradores y diseñadores

Los proyectos en casa, como mejorar la sensación de amplitud en espacios pequeños, pueden ser agobiantes. Pero, la falta de creatividad o habilidad en esos menesteres no tiene por qué ser un impedimento.

Por eso, aquí tienes una serie de sugerencias y trucos para “agrandar” cualquier área de la vivienda. Mucha de esta información está recogida en el blog de Emily Henderson, una diseñadora de interiores y bloguera que te servirá de inspiración. https://stylebyemilyhenderson.com/all-posts:

1. Colores y patrones estratégicos

Colores claros y neutros: fuera del tradicional blanco, puedes optar por tonos beiges, grises perla y azules pálidos que reflejan la luz y expanden visualmente las superficies. Si deseas aportar calidez al ambiente puedes usar un tono crema o marfil.

Monocromía y continuidad: una paleta de colores monocromática y el uso de superficies continuas sin cortes visibles, como un mismo tipo de piso en toda la casa, crean una apariencia unificada y cohesiva que hace que el espacio se sienta más grande.

Patrones con moderación: los patrones horizontales en alfombras o papel pintado pueden hacer que los espacios parezcan más anchos, mientras que los verticales aumentan la sensación de altura.

Pintura inteligente: pintar las paredes en tonos más claros que los muebles del fondo hace que las paredes parezcan "retroceder". También, pintar con un color de contraste frío en una de las paredes puede hacer que parezca más lejana.

2. Luz e iluminación

Maximizar la luz natural: aprovecha al máximo la luz natural. No cubras demasiado las ventanas; usa cortinas traslúcidas que permitan el paso de la luz.

Iluminación artificial: para espacios con poca luz natural, usa diferentes puntos de luz, como lámparas de pie, de mesa y luces de techo.

Espejos estratégicos: colocar un espejo cerca de una ventana o frente a ella multiplica la luz y crea la ilusión de mayor profundidad.

3. Muebles y distribución

Muebles proporcionales y ligeros: elige muebles de pequeño formato, con líneas sencillas. Los muebles con patas delgadas también contribuyen a la sensación de ligereza.

Muebles multifuncionales: opta por piezas que sirvan para varios propósitos, como sofás cama, mesas extensibles, o camas con espacio de almacenamiento integrado.

Aprovecha el espacio vertical: utiliza estanterías, armarios altos o baldas flotantes para dirigir la mirada hacia arriba, maximizar el almacenamiento y mantener libre espacio en el suelo.

Distribución estratégica: coloca los muebles más grandes contra las paredes para dejar libre el centro de la habitación y facilitar la circulación. Mantén despejados los puntos de entrada, los accesos a las ventanas y los pasillos.

En general, ten en cuenta que un espacio ordenado siempre se verá más grande, indistintamente de tu estilo de decoración. Utiliza soluciones de almacenamiento inteligentes, evita la saturación visual con muchas texturas diferentes o exceso de patrones y limita las superficies oscuras.