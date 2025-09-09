Cómo mejorar el orden y la limpieza en casa: el método Kaizen

Suscríbete a nuestros canales

La palabra Kaizen o mejora continua proviene de dos caracteres tradicionales japoneses: kai, que significa “cambio”, y zen, que significa “bueno” o “bienestar”. La combinación de estas palabras crea el concepto de mejora continua.

Has pensado alguna vez que si algo funciona ¿para qué cambiarlo? Pues bien, aunque todo marche bien, siempre habrá aspectos por mejorar. Aquí es donde calza el método Kaizen, o filosofía de la mejora continua. Te lo explicamos.

Cómo aplicar el método Kaizen en la casa

La forma de lograr una mejora continua con el método Kaizen es mediante el sistema de las 5S, el cual se llama así porque se compone de cinco términos japoneses que comienzan con esa letra y son:

Seiri/Selección. Selecciona lo necesario, lo útil, elimina lo que no funciona.

Selecciona lo necesario, lo útil, elimina lo que no funciona. Seiton/Sistematización. Ubica cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Optimizar tu espacio de trabajo y evitarás tiempos improductivos.

Ubica cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Optimizar tu espacio de trabajo y evitarás tiempos improductivos. Seiso/Limpieza. La limpieza rutinaria del espacio de trabajo o de la casa, cuida de la imagen personal y te mantiene motivado.

La limpieza rutinaria del espacio de trabajo o de la casa, cuida de la imagen personal y te mantiene motivado. Seiketsu/Normalización. Es momento de estandarizar, para instaurar el orden sin novedades que hagan perder el tiempo. Cuando existen hábitos interiorizados, se evitan los distractores.

Es momento de estandarizar, para instaurar el orden sin novedades que hagan perder el tiempo. Cuando existen hábitos interiorizados, se evitan los distractores. Shitsuke/Disciplina. A donde se tiene que llegar. La constancia en mantener las 4S como parte de tu mentalidad y hábito requiere ser riguroso.

El objetivo del método Kaizen es eliminar cualquier desperdicio; entendiéndolo como el uso ineficiente del tiempo, del espacio o de herramientas.

Por ejemplo, en el hogar, limpiar y ordenar la casa una vez por semana es una jornada maratónica muy agotadora. El método Kaizen lo que propone es que adoptes nuevas costumbres que aligeren la carga.

Entonces, diariamente todos los que viven en casa pueden realizar actividades que ayuden a la organización y limpieza, haciendo de ello un hábito.

Ventajas del método Kaizen

El método Kaizen es empleado en la industria para referirse a un sistema de gestión de calidad. Se basa en el principio de mejora continua desde pequeñas acciones, para lograr cambios importantes a largo plazo.

En el hogar, el sistema de las 5S tienen marcadas ventajas, tales como:

Los cambios son de bajo riesgo. Si las acciones no funcionan, el flujo de trabajo no se afecta.

Fomenta cambios positivos. Para ello, los involucrados deben entender cómo funciona y qué aporta.

El proceso se internaliza y asume rápido. Cada individuo toma control de su proceso, ya que no requiere acciones drásticas.

Fomenta la curiosidad y el ingenio. Incentiva a los involucrados a realizar ajustes necesarios para optimizar el proceso individual.

El método Kaizen lo que busca es optimizar lo que está establecido. Por consiguiente, debes partir de una base que es funcional, que sirve. Al aplicar sus principios notarás cómo mejora el ambiente, los recursos se aprovechan mejor y las tareas se vuelven más eficientes.

