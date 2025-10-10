Elimina las cucarachas rápido y sin gastar dinero aplica este truco viral en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Una vez las cucarachas invaden tus espacios resulta bastante complicado erradicarlas, porque se reproducen bastante rápido, e incluso, se adaptan a diferentes ambientes.

A pesar de lo difícil que puede ser eliminarlas, una combinación de diferentes productos y una limpieza exhaustiva y constante de los espacios, puede ayudar.

Si estás buscando que esta plaga llega a tu hogar, pero no deseas utilizar productos químicos que puedan poner en riesgo la salud de los miembros de la familia y hasta las mascotas, no te preocupes, existen opciones caseras que son efectivas.

¿Cómo eliminar las cucarachas de tu casa?

Lo primordial es mantener la limpieza de todas las áreas del hogar, y en caso de que ya tengas una invasión de estos insectos, procura actuar lo más pronto posible para matarlas antes que se sigan reproduciendo.

Una alternativa natural consiste en colocar hojas de laurel en lugares estratégicos, como cerca de puertas y ventanas, ranuras, en gabinetes de la cocina, etc. Estas hojas son conocidas por su capacidad para repeler insectos y disuadir su proliferación.

Además de esta alternativa, a través de las redes sociales se han viralizado muchos otros trucos.

Viral

A través de Instagram comenzó a circular un video en el que se explica cómo elaborar un repelente casero para cucarachas que resulta efectivo y además no necesitas invertir altas sumas de dinero.

Para elaborarlo necesitas mezclar una cucharada de cemento, una cucharada de crema de dientes y una cucharada y media de azúcar, hasta formar una pasta. Luego desmenuza pan duro y mezcla con la preparación anterior y coloca la preparación resultante en pequeños vasos de plástico, los cuales debes ubicar cerca de los desagües, las puertas y en aquellos lugares donde las has visto.

Las cucarachas se sienten atraídas por el olor y al ingerir la mezcla mueren inmediatamente.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube