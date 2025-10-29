Infalible: así es la mezcla de estos dos ingredientes que acaba con las manchas de la ropa de forma milagrosa y a muy bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

Las manchas de la ropa no tienen que ser el final de su vida útil, es decir, si por accidente se te mancha tu pieza de vestir favorita no te deshagas de ella, dale otra oportunidad. ¿Es esto posible? Afortunadamente existen alternativas que ayudan a lavar y desmanchar la ropa.

¿Qué es bueno para quitar las manchas de la ropa?

Muchos son los productos de venta comercial a los que puedes recurrir, sin embargo, las opciones caseras siempre serán más amigables para las telas e incluso para el bolsillo, pues suelen tener un costo inferior.

Entre las opciones más comunes se encuentra el jugo de limón, el cual ayuda a blanquear y eliminar manchas que a veces se consideran imposibles. Para ello debes aplicarlo directamente a la prenda, se deja actuar algunos minutos para que haga su efecto, y luego se lava como de costumbre y se cuelga a secar al aire libre.

Otra alternativa es el uso del vinagre blanco, para ello, mezcla ¼ parte de vinagre por ¾ partes de agua tibia, humedece un paño con esa mezcla y frota la mancha, luego ponla en remojo y lávala como de costumbre, recomienda el sitio web HomeCenter.

¿Milagrosa?

Una mezcla infalible que acaba con las manchas de la ropa de forma milagrosa y a muy bajo costo se trata de la combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Esta es una mezcla económica y segura, que limpia, desinfecta e incluso ayuda a mantener los colores vivos de las prendas de vestir.

Según comparte CuerpoMente “el secreto está en su acción química: el bicarbonato actúa como abrasivo suave, y el agua oxigenada oxida la suciedad, rompiendo las moléculas que causan las manchas”.

Para elaborar este desmancharte casero necesitas una taza de agua oxigenada de 10 volúmenes, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de jabón líquido o de detergente suave. Se mezcla todo hasta obtener una pasta cremosa. Si lo deseas más líquido, añade a la mezcla un poco de agua caliente.

Una vez listo, aplica sobre la mancha, deja actuar entre 10 y 15 minutos. Si la mancha es resistente o antigua, prolonga el tiempo de exposición hasta 30 o 45 minutos. Luego frota con la yema de los dedos o un paño blando para evitar dañar el tejido. Finalmente, aclara con abundante agua fría y lava como o harías de manera habitual.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube