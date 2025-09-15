Masa fácil en 3 versiones: recetas creativas con una misma base

Los discos de masa fácil permiten crear platos deliciosos en minutos, mucho más allá de las tradicionales empanadas.
Le pedimos a la Inteligencia Artificial algunas recetas y aquí tienes la mejor recopilación para sacarles el máximo provecho:
1. Mini Pizzas Express
Ideal para una cena individual o para que los niños se diviertan cocinando.
Preparación
- Precalienta el horno o el air fryer a 200°C (400°F).
- Coloca los discos de masa en una bandeja para hornear, previamente engrasada o con papel parafinado.
- Pincela cada disco con un poco de aceite de oliva para que no se humedezca.
- Cubre con una cucharada de salsa de tomate, queso mozzarella rallado y tus toppings favoritos: jamón, pepperoni, maíz, champiñones, pimentón, etc.
- Hornea durante 8-12 minutos, o hasta que el queso esté derretido y los bordes dorados.
2. Canastitas rellenas
Son perfectas como pasapalos o entradas en una reunión. Puedes rellenarlas con casi cualquier cosa que tengas en la nevera.
Preparación
- Precalienta el horno a 180°C (350°F).
- Toma un molde para muffins o cupcakes y engrásalo ligeramente.
- Presiona suavemente cada disco de masa dentro de los huecos del molde, formando una pequeña canasta.
- Rellena con tu mezcla favorita:
- Capresa: Tomates cherry picados, albahaca y trocitos de mozzarella.
- Pollo y Maíz: Pollo desmenuzado, granos de maíz y un toque de queso crema.
- Espinaca y Ricotta: Espinacas salteadas con ajo, mezcladas con queso ricotta.
- Hornea por 15-18 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno cocido.
3. Empanaditas dulces
La misma versatilidad de lo salado aplica a lo dulce. Las empanaditas on perfectas para calmar un antojo o resolver un postre inesperado.
¿Cómo se hacen?
- Rellena la mitad de un disco con tu ingrediente dulce preferido:
- Manzana y canela: Trozos de manzana cocidos con un poco de azúcar y canela.
- Nutella y banana: Una cucharada de Nutella y rodajas de banana.
- Dulce de leche: Solo o acompañado de queso.
- Cierra la empanada y sella con un tenedor.
- Pincela con huevo batido y espolvorea un poco de azúcar por encima.
- Hornea a 180°C (350°F) por unos 15 minutos o hasta que estén doradas. También puedes freírlas.
Con estas ideas, esos discos de masa fácil se convertirán en tu mejor aliado. Son el lienzo perfecto para una infinidad de preparaciones saladas y dulces que te resolverán una cena, un desayuno o una merienda en menos de 20 minutos.
