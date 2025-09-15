Hogar

Masa fácil en 3 versiones: recetas creativas con una misma base

Los discos elaborados a base de harina de trigo son uno de los ingredientes más versátiles y salvavidas que puedes tener en la nevera. 

Por Martha Rodríguez
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 09:00 am
Los discos de masa fácil permiten crear platos deliciosos en minutos, mucho más allá de las tradicionales empanadas. 
Le pedimos a la Inteligencia Artificial algunas recetas y aquí tienes la mejor recopilación para sacarles el máximo provecho:

​1. Mini Pizzas Express

Ideal para una cena individual o para que los niños se diviertan cocinando.

Preparación

  • ​Precalienta el horno o el air fryer a 200°C (400°F).
  • ​Coloca los discos de masa en una bandeja para hornear, previamente engrasada o con papel parafinado.
  • ​Pincela cada disco con un poco de aceite de oliva para que no se humedezca.
  • ​Cubre con una cucharada de salsa de tomate, queso mozzarella rallado y tus toppings favoritos: jamón, pepperoni, maíz, champiñones, pimentón, etc.
  • ​Hornea durante 8-12 minutos, o hasta que el queso esté derretido y los bordes dorados.

​2. Canastitas rellenas

​Son perfectas como pasapalos o entradas en una reunión. Puedes rellenarlas con casi cualquier cosa que tengas en la nevera.

Preparación

  • ​Precalienta el horno a 180°C (350°F).
  • ​Toma un molde para muffins o cupcakes y engrásalo ligeramente.
  • ​Presiona suavemente cada disco de masa dentro de los huecos del molde, formando una pequeña canasta.
  • ​Rellena con tu mezcla favorita:
  1. ​Capresa: Tomates cherry picados, albahaca y trocitos de mozzarella.
  2. ​Pollo y Maíz: Pollo desmenuzado, granos de maíz y un toque de queso crema.
  3. ​Espinaca y Ricotta: Espinacas salteadas con ajo, mezcladas con queso ricotta.
  • ​Hornea por 15-18 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno cocido.

3. Empanaditas dulces

​La misma versatilidad de lo salado aplica a lo dulce. Las empanaditas on perfectas para calmar un antojo o resolver un postre inesperado.

¿Cómo se hacen?

  • ​Rellena la mitad de un disco con tu ingrediente dulce preferido:
  1. Manzana y canela: Trozos de manzana cocidos con un poco de azúcar y canela.
  2. ​Nutella y banana: Una cucharada de Nutella y rodajas de banana.
  3. ​Dulce de leche: Solo o acompañado de queso.
  • ​Cierra la empanada y sella con un tenedor.
  • ​Pincela con huevo batido y espolvorea un poco de azúcar por encima.
  • ​Hornea a 180°C (350°F) por unos 15 minutos o hasta que estén doradas. También puedes freírlas.

​Con estas ideas, esos discos de masa fácil se convertirán en tu mejor aliado. ​Son el lienzo perfecto para una infinidad de preparaciones saladas y dulces que te resolverán una cena, un desayuno o una merienda en menos de 20 minutos.

 

 

