¿Por qué recomiendan meter a la licuadora cáscaras de cambur y huevos? Ni te imaginas el milagro que puedes hacer en tu casa

Dale un giro al aspecto general de tu hogar con un simple paso                   

Por Mónica Silva Cárdenas
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:00 am
Foto: Freepik

¿A quién no le agrada tener un hogar lleno de plantas que le den ese toque verde y natural a nuestros espacio? Y, sobre todo, sabiendo que tener plantas frondosas en el hogar influye de manera positiva en nuestro bienestar físico y emocional.

 

Estas plantas, al ser más grandes y con hojas abundantes, ayudan a purificar el aire, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, lo que mejora la calidad ambiental dentro de casa. Además, contribuyen a mantener la humedad, algo beneficioso para la piel y las vías respiratorias.

 

La presencia de vegetación genera una sensación de calma y reduce los niveles de estrés, ya que el contacto con lo natural transmite armonía. Visualmente, aportan frescura y vida a los espacios, transformando habitaciones comunes en ambientes más acogedores y vibrantes.

 

También, estimulan la creatividad y la concentración, por lo que son ideales en áreas de estudio o trabajo. En conjunto, las plantas frondosas no solo embellecen nuestro hogar, sino que enriquecen nuestra salud y equilibrio interior de manera sencilla y natural.

Foto: Freepik

Plantas frondosas en casa

Si eres de las personas que les gusta tener planas y flores en el hogar, pero no tienen mano para la jardinería, y todo se les muere, no te preocupes porque aquí te damos el consejo que siempre has necesitado.

 

Licuar cáscaras de cambur y huevo es la opción para ti, ya que esta mezcla se recomienda porque facilita significativamente la liberación y absorción de nutrientes esenciales por parte de las plantas, además de simplificar su aplicación. Al procesar estos restos orgánicos, se acelera la disponibilidad de minerales clave como potasio, fósforo y calcio para el sustrato vegetal.

 

El potasio presente en la cáscara de cambur favorece la regulación del agua en la planta y ayuda en el proceso de fotosíntesis, mientras que el fósforo contribuye al desarrollo de raíces fuertes y floración saludable. Por su parte, el calcio que contienen las cáscaras de huevo fortalece las paredes celulares, ayuda a prevenir enfermedades como la podredumbre y corrige la acidez del suelo.

 

Además, el uso de cáscaras de huevo en el jardín actúa como barrera física contra plagas como caracoles o babosas, cuyos cuerpos se irritan ante la textura afilada de los fragmentos. Esto convierte a este método en una alternativa ecológica y económica frente a fertilizantes químicos.

 

