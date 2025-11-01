Reconocida empresa de seguros advierte cómo prevenir accidentes en el hogar: guía para niños y adultos

Suscríbete a nuestros canales

Los accidentes domésticos son los más comunes y los que llevan a más personas a la sala de emergencias. Esto se debe a que el hogar es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.

Es por esto que debemos tener en consideración algunas recomendaciones para evitarlos en la medida de lo posible.

Accidentes en casa

Niños

Aunque todos estamos propensos a tener accidentes dentro de casa, los niños son los más proclives a tenerlos. Su curiosidad los lleva a aventurarse, lo que puede resultar peligroso.

Para evitarlos, podemos darle los siguientes consejos para evitar pasar un mal rato:

- Los tomacorrientes están a una altura perfecta para que los niños lo exploren. Lo recomendable es colocar tapones que los cubran y evite que los niños introduzcan objetos en él.

- Cierra los gabinetes con cerraduras especiales para niños. Así evitarás que tengas acceso a medicinas, productos químicos u objetos punzo penetrantes.

- Conservar juguetes que tengan piezas pequeñas, o cualquier otro objeto pequeño, fuera del alcance de bebes y niños pequeños.

- Coloca rejas en las ventanas para evitar caídas.

- Protege las esquinas de las mesas para evitar que el niño se lastime con ellas.

- Deja fuera del alcance de los niños las bolsas livianas, como las de la tintorería, el supermercado o las de la basura.

- Coloca puertas de seguridad en la parte alta y baja de las escaleras para evitar que los niños muy pequeños transiten por ellas.

Foto: Freepik

Adulto mayor

Con las personas de la tercera edad debemos tener especial cuidado con las caídas, que es el mayor índice de accidentes en nuestro abuelo. Para ello, debemos seguir los siguientes consejos:

- Mantener libres los espacios por donde transitan, evitando tener objetos que obstruyan el paso. Como mesas pequeñas, muebles atravesados, juguetes y sobre todos, alfombras centrales.

- Tener buena iluminación. Eso ayudará a que la persona visualice mejor la superficie y así evitará tropiezos.

- Las duchas y bañeras deben tener tiras antiadherentes, así no se resbalará a la hora de bañarse. Y de ser necesario, podrás colocar barandillas de agarre de seguridad en regadera y poceta.

- Colocar pasamanos en las escaleras.

Hogar seguro

El resto de las personas que habitan en casa también son propensas a tener accidentes. Para ellos debes tener en cuanta estas recomendaciones para tener una casa más segura:

- Nunca manipular artefactos eléctricos cerca de fuentes de agua, así evitarás una descarga eléctrica que pueda electrocutar.

- Mantener los cables eléctricos fuera de los pasos de acceso, para evitar tropiezos y caídas.

- Tener en casa al menos un extintor de incendios.

- Tener preparado un kit de primeros auxilios, donde podrás obtener lo primordial y básico a la hora de una emergencia.

- Utiliza guantes aislantes de calor para manipular objetos dentro del horno o estufa, al igual que nunca dejes el mango del sartén sobresalga de la estufa.

- Cuando tengas líquidos hirviendo en la cocina, siempre colócale tapa para evitar salpicaduras y quemaduras.

