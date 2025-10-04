¿Te sobró pollo preparado del fin de semana? Resuelve unas comidas rápidas para llevar al trabajo

Suscríbete a nuestros canales

En el ritmo de vida actual, es muy fácil caer en el consumo de comida rápida o, peor aún, saltarse una comida por completo. Sin embargo, estas soluciones rápidas a menudo están cargadas de grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio, ofreciendo muy poco valor nutricional.

Para evitar perjudicar tu salud a largo plazo, la solución es sencilla: la planificación de comidas caseras. Aprovecha las sobras, el pollo preparado y unas tortillas hacen la base perfecta para crear comidas deliciosas, equilibradas y hechas a tu medida. Copia y adapta las siguientes ideas.

1. Fajitas de pollo clásicas al horno

Esta es la opción más rápida de cocinar ya que pones todo en una sola bandeja.

Preparación:

Haz un sofrito con pimientos de colores y cebolla en juliana. Sazona con una mezcla de comino, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta (o las especias que más te gusten) y poco aceite. Mezcla el sofrito con los pedazos de pollo.

Si quieres subir el nivel: añade al sofrito un puñado de champiñones rebanados o tiras de calabacín. Esto incrementa el volumen, la fibra y las vitaminas.

Para llevar:

Guarda la mezcla de pollo y el sofrito en un envase y empaca las tortillas (mejor si son integrales) por separado. No armes las fajitas para llevar, ya que se ponen blandas.

Añade guarniciones en recipientes pequeños: salsa, yogur natural, un poco de queso rallado.

Para comer:

Calienta el relleno de pollo y vegetales en el microondas, calienta la tortilla pocos segundos y arma tu fajita.

2. Quesadillas de pollo y queso con toque veggie

Un clásico fácil de armar y que se recalienta muy bien (aunque la tortilla no quedará tan crujiente como recién hecha).

Preparación:

Saltea espinacas o calabacín rallado con el pollo para incluir vegetales.

En un plato o tabla, pon una tortilla, espolvorea queso rallado (cheddar, mozzarella, o uno que derrita bien), una porción del relleno de pollo, más queso, y otra tortilla encima.

Cocina la quesadilla en una sartén con un poco de aceite o en una plancha hasta que el queso se derrita y la tortilla esté dorada.

Déjala enfriar completamente y córtala en porciones (triángulos o mitades).

Para llevar:

Guarda las quesadillas ya hechas en un recipiente hermético, preferiblemente separadas con papel de horno si vas a apilarlas.

Empaca un pequeño envase de pico de gallo o guacamole (prepáralo fresco o usa una versión comprada para ahorrar tiempo).

Para comer:

Calienta la porción de quesadilla en el microondas. Acompáñala con la salsa fría.

Cualquier preparación se reduce a solo 10-15 minutos ¡La clave es la organización! Así no solo ahorras, sino que garantizas una comida sana, incluso fuera de casa.

