Técnica china que atrae la prosperidad: solo debes aprender a guardar la ropa de esta manera

Suscríbete a nuestros canales

Para atraer la prosperidad al hogar no es necesario recurrir a amuletos o rituales, también se recomienda tener un enfoque mental y de acción, refiere la Inteligencia Artificial. Es decir, expertos recomiendan tomar responsabilidad, centrarse en ganar más en lugar de gastar menos y monetizar las habilidades personales.

Pero, además, se pueden incorporar prácticas que ayuden a mantener una atmósfera positiva y organizada en el hogar y la vida en general.

¿Cómo atraer la prosperidad?

Muchos son los rituales que se pueden realizar, sin embargo, existen otras opciones como las afirmaciones positivas. Esta es una herramienta poderosa que ayuda a transformar la mentalidad y con ello atraer la abundancia y la prosperidad.

Repetir frases diariamente ayuda a reprogramar las creencias y emociones hacia una vibración de abundancia.

Te compartimos algunas afirmaciones que pueden guiarte para lograr el objetivo:

- “El dinero es bueno, lo amo y me ama”.

- “Merezco todo el dinero que quiero, porque soy valor”.

- “Soy abundancia infinita e ilimitada”.

- “Todo lo que doy, se me regresa multiplicado”.

Además de las afirmaciones, mantener el orden en tus espacios es esencial, porque el orden atrae bendiciones y permite que la energía fluya libremente. Partiendo de ello, aprende esta técnica china para doblar la ropa y mantener el orden en tus armarios.

Freepik

¡Viva el orden!

El orden en los espacios facilita que la energía circule y con ello la abundancia y la prosperidad llegue a los hogares. Esto aplica en los closets, por lo que se sugiere doblar y guardar todas las prendas de vestir de manera correcta. Una forma de hacerlo es poniendo en práctica la técnica que usan los chinos. Se trata del método de bolsillo, que consiste en crear un paquete compacto para cada prenda, ideal para ahorrar espacio y evitar que se deshaga.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube