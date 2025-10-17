Vinagre y agua oxigenada: expertos del hogar revelan los secretos milagrosos del uso de esto ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Mantener el hogar limpio es fundamental para cuidar la salud, el bienestar y la armonía familiar. Un espacio ordenado y libre de suciedad reduce la presencia de bacterias, virus y alérgenos que pueden causar enfermedades respiratorias o infecciones.

La limpieza constante evita la acumulación de polvo, malos olores y plagas como cucarachas o mosquitos. Un hogar limpio también tiene un impacto positivo en el estado de ánimo: genera sensación de tranquilidad, mejora la concentración y disminuye el estrés.

Por otro lado, mantener cada cosa en su lugar facilita las tareas diarias y ahorra tiempo al encontrar lo que se necesita con rapidez. La limpieza del hogar no solo es una cuestión de apariencia, sino también de responsabilidad y cuidado personal.

Foto: Freepik

Ingredientes milagrosos

La combinación de vinagre blanco y agua oxigenada se ha vuelto popular como un método casero para limpiar y desinfectar espacios del hogar. Esta práctica se basa en las propiedades complementarias de ambos productos.

El vinagre actúa como desengrasante natural, ayuda a eliminar suciedad y residuos grasos, y tiene también un efecto antimicrobiano leve. Por su parte, el agua oxigenada tiene un poder oxidante, lo que le permite eliminar bacterias, hongos y moho de forma más agresiva.

Modo de uso

El secreto está en aplicarlos en secuencia, no mezclar ambos en un mismo frasco: primero se rocía vinagre sobre la superficie, se deja actuar unos minutos, y luego se pulveriza agua oxigenada al 3 %.

De este modo, el vinagre prepara la superficie y el agua oxigenada realiza una desinfección más profunda. Además, al no mezclarlos directamente, se evita la formación de ácido peracético, un compuesto irritante para la piel, los ojos y el sistema respiratorio.

¿Dónde usarlo?

Desinfectar superficies de cocina, baño, encimeras o tablas de cortar.

Eliminar malos olores, como dentro del refrigerador o zonas húmedas.

Blanquear ropa blanca o desodorizar trapos, sumergiéndolos primero en vinagre y luego en agua oxigenada.

Limpiar frutas y verduras para reducir microorganismos y residuos.

No obstante, es vital tener precaución: nunca se deben mezclar ambos productos en el mismo recipiente, y siempre se debe aplicar en lugares ventilados y con guantes para proteger la piel.

Así, el vinagre y el agua oxigenada pueden servir como una alternativa económica, ecológica y razonablemente eficaz para la limpieza y desinfección doméstica, siempre que se utilicen correctamente y con buena ventilación.

