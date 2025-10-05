Zanahoria y quinoa en el menú: conoce lo que hará por ti este dúo poderoso por tu salud 

Suscríbete a nuestros canales

La zanahoria y la quinoa son dos alimentos que, al unirse en tu dieta, forman un equipo nutricional potente, ofreciendo grandes beneficios para tu bienestar general.

Zanahoria: el tesoro naranja

Conocida por su alto contenido de betacaroteno, precursor de la Vitamina A, la zanahoria es una aliada clave para: mantener la salud visual, combatir el envejecimiento prematuro, regular el tránsito intestinal y combatir tanto el estreñimiento como la diarrea.

Además, su aporte de vitamina A y otros antioxidantes fortalece el sistema inmunológico.

Quinoa: el 'superalimento' ancestral

Esta semilla, tiene un perfil nutricional excepcional:

Proteína completa: aporta los nueve aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente de proteína de alta calidad, ideal para dietas vegetarianas y veganas.

aporta los nueve aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente de proteína de alta calidad, ideal para dietas vegetarianas y veganas. Rica en fibra: favorece la salud digestiva y proporciona una gran sensación de saciedad, siendo útil para el control de peso.

favorece la salud digestiva y proporciona una gran sensación de saciedad, siendo útil para el control de peso. Minerales clave: es una excelente fuente de magnesio, potasio, hierro y zinc, importantes para el sistema nervioso, la salud ósea y la prevención de la anemia.

es una excelente fuente de magnesio, potasio, hierro y zinc, importantes para el sistema nervioso, la salud ósea y la prevención de la anemia. Bajo índice glucémico: es una opción recomendada para personas con diabetes, ya que no provoca picos altos de azúcar en la sangre.

es una opción recomendada para personas con diabetes, ya que no provoca picos altos de azúcar en la sangre. Sin gluten: es apta para celíacos o personas con sensibilidad a la quinoa.

¿Quieres una idea para incluir estos dos alimentos en tu dieta? Te dejamos una receta válida para el desayuno o cena, compartida por la chef puertorriqueña, Irelis Pérez, conocida como @cocinaconirelis.

Tortilla antiinflamatoria de quinoa y zanahoria

Ingredientes: 4 porciones

1/2 taza de quinoa cruda (100 g)

1/2 taza de agua (125 ml)

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de zanahoria rallada (50 g)

2 cucharadas de cebollines picados (20 g)

Procedimiento:

Enjuaga la quinoa cruda bajo agua corriente para eliminar su sabor amargo y eliminar las saponinas. Déjala en remojo en suficiente agua durante al menos 3 horas o toda la noche para facilitar la cocción y mejorar la digestión. Escurre y enjuaga nuevamente la quinoa remojada. Colócala en una licuadora junto con 125 ml de agua y la sal. Licúa hasta obtener una mezcla completamente homogénea y suave. Una vez que tengas la mezcla base de quinoa, transfiere a un recipiente. Incorpora la zanahoria rallada y los cebollines picados. Mezcla bien con una cuchara o espátula para distribuir los ingredientes uniformemente. Rocía una sartén antiadherente con aceite en aerosol de aguacate y pre calienta a fuego medio. Usa 1/4 de taza de la mezcla por tortilla. Extiende la mezcla uniformemente hasta los bordes de la sartén con una espátula. Cocina a fuego medio durante 3-4 minutos o hasta que los bordes comiencen a despegarse. Voltea cuidadosamente el wrap y cocina por aproximadamente 1-2 minutos más. Antes de cada nueva tortilla, enfría la sartén con un poco de agua fría para facilitar el proceso. Mezcla la masa antes de cada porción para mantener la textura uniforme. Deja que las tortillas se enfríen completamente antes de almacenarlas. Guardalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta por 2 días o en el refrigerador por hasta una semana.

La versatilidad de estos alimentos es una gran ventaja para incorporarlos a cualquier menú, sea como ingredientes principales de ensaladas, de acompañantes, como sustitutos de alimentos inflamatorios y más.

