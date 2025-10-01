Horóscopo del 1 octubre: se favorece tu bienestar integral

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Alerta máxima, tienes una oposición negativa con el planeta Mercurio y no es bueno estar hablando mal de las personas ni emitir juicios sin saber la verdad de los hechos. Podrías complicarte si ninguna necesidad por estar hablando de más. Te recomiendo guardar silencio y se prudente al extremo. Por favor, mantente tranquilo y desarrolla tu madurez para que todo sea perfecto y sin problemas. Es mejor evitar.

TAURO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio, te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

GÉMINIS: En estos momentos, tiene que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y está circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente, para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica, que has tenido recientemente.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: Todo empieza a fluir a pesar de todo lo negativo que está pasando en tu vida. El planeta Mercurio, te está ayudando inmensamente con un sextil positivo. Esta fuerza, te nivela un poco y permite tu avance dentro del camino nebuloso en el cual te encuentras. Te felicitamos, por tu fuerza y ganas de salir adelante, frente a todas las dificultades. Lo estas logrando y ya estas cerca de alcanzar la gloria, por eso, no puedes dejar de progresar.

VIRGO: Empieza a mejorar un poco tu situación, sobre todo a nivel del amor. Venus, está recorriendo tu signo astrológico y esto hace, que las energías puedan fluir de manera más fácil en tu vida. Es importante, hacer un análisis de la calidad del amor que le brindas a los demás miembros de tu familia. Así podrás, hacer ajustes en el intercambio energético y lograr, incluso tener más amor propio.

LIBRA: Las energías poderosas del planeta Mercurio, están pasando por tu signo astrología y te están acelerando todos los procesos que estaban estancados. Se observa el avance a gran velocidad. Se aceleran las acciones y es el momento perfecto para hacerlo de la mejor manera posible. Vas a liderar a tu entorno y lo llevaras a la gloria. Nadie te puede parar y está garantizada la victoria sin ningún tropiezo. Dios está a tu favor.

ESCORPIO: Alerta con una cuadratura negativa con la Luna. Te sientes mal y triste por los resultados obtenidos hasta ahora. Tenías expectativas positivas muy elevadas y ahora te encuentras con la realidad. Los objetivos no fueron alcanzados en su totalidad. Sin embargo, todavía faltan meses y hay más tiempo. Deberías poner de tu parte para alcanzar tus metas. Aún puedes recuperar el tiempo perdido.

SAGITARIO: Existe un sextil positivo con la Luna, que te brinda la oportunidad de lograr el equilibrio a nivel emocional. Una vez que lo logres, podrás entender y sobrellevar tus emociones de manera más efectiva. Hay que mantener este estado de armonía en tu vida por más tiempo. Es muy importante, entrar en un periodo de paz interior y prestes atención al sendero de luz que se abre a tus pies, donde solo se requiere iniciar el camino.

CAPRICORNIO: Hoy estás bajo las influencias positivas de la Luna. Se te permite conectarte con el crecimiento interno espiritual de tu alma. La vida continua y debes seguir el sendero de la luz que indique tu corazón para que logres la felicidad plena y puedas disfrutar de la vida de manera abundante y plena. Todo depende de tu nivel de consciencia y de lo que ejecutes con energías en el día a día.

ACUARIO: El tránsito de Plutón por tu signo no ha sido sencillo. Este evento ocurre solo cada 248 años y ahora te corresponde a ti encarnar el papel central en esta gran transformación colectiva. Tu signo es el que convoca el caos como antesala del nuevo orden que está por emerger. Para que algo nazca, primero debe ser derrumbado y depurado. En tus manos esta la renovación integral del sistema en el que habitamos.

PISCIS: Hay que seguir cuidando el cuerpo físico y mantener la salud a como de lugar. Es importante que sigas avanzando y no decaiga tu nivel de energía. Ya estás cerca del fin del tránsito del planeta Saturno, que durante mucho tiempo te ha hecho daño y ahora se activa de manera negativa, para verificar si en verdad has aprendido a respetar tu energía. Demuestra al Universo que eres un nuevo ser, lleno de luz y sabiduría.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube