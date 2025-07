Horóscopo del 10 de julio: Avanza con fuerza sin mirar el pasado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

TAURO: La Luna en estos momentos tiene un trígono positivo espectacular brindándote más sosiego, paz interior y fuerza espiritual para seguir adelante luchando contra todos los obstáculos que tienes al frente. Vienen momentos de gloria y debes avanzar. Tienes que enfocarte para lograr tus objetivos. Dios es grande y se hace presente en tu vida para ayudarte a continuar. Hay que seguir luchando.

GÉMINIS: Empieza a mejorar un poco tu situación, sobre todo a nivel del amor. Venus está recorriendo tu signo astrológico y esto hace que las energías puedan fluir de manera más fácil en tu vida. Es importante hacer un análisis de la calidad del amor que le brindas a los demás miembros de tu familia. Así podrás hacer ajustes en el intercambio energético y lograr incluso tener más amor propio.

CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.

LEO: Hoy es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positiva de Mercurio y se activan todos los procesos del buen entendimiento. Es importante este instante que te permite relajarte y quitarte problemas en tu camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

VIRGO: Se siente una fuerte energía positiva que te permite elevar tu nivel y así puedas seguir avanzando. El planeta Marte te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes y totalmente enfocado. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud que es muy valiosa para ti.

LIBRA: Tienes una cuadratura con la Luna, quizás te está haciendo mucho daño a nivel emocional y tú piensas que no puedes salir de tus problemas. Jamás volverás a estar bien y eso es completamente falso, todo es un movimiento hacia adelante y los momentos difíciles nunca se repiten. Así que, lo que estás viviendo en estos momentos, no es lo que básicamente va a permanecer en tu vida, todo cambia para bien.

ESCORPIO: Te felicito, te sientes mejor a nivel de ánimos gracias a un sextil positivo con la Luna que te permite volver otra vez a establecer un buen nivel de desarrollo emocional que te permite tener un grado de madurez elevado que te haga establecer de manera positiva y evitar un desplome o un colapso emocional. Estás mirando cómo mejorar las condiciones positivas de tu vida. Avanza con fuerza sin mirar el pasado.

SAGITARIO: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estás viviendo de manera acelerada, gracias a Dios que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.

CAPRICORNIO: La Luna pasa por tu signo astrológico. Esta energía te da ánimos para que continúes y sigas creciendo a nivel emocional. Existen situaciones a nivel de salud que te han afectado. Requieres ayuda para seguir caminando en el sendero de la felicidad. Todo lo ocurrido, quizás te lleve a reflexionar sobre tu vida y las cosas que pudieras mejorar para tener un futuro más estable y tranquilo.

ACUARIO: Plutón ha estado presente en tu vida desde hace tiempo, guiando silenciosamente procesos profundos de cambio y transformación. Hoy, esa energía se vuelve tu aliada: te sientes fortalecido, con impulso y claridad para dar pasos decisivos hacia una renovación auténtica. Es el momento ideal para ejecutar lo que has venido planificando ya que las condiciones están dadas para obtener resultados positivos y duraderos.



PISCIS: Aprovecha el día de hoy que la Luna está conectada con tu ser interno. Hoy sentirás un poderoso equilibrio emocional. La paz llega a tu ser con mucha fuerza. Dios permite que sigas adelante con fuerza y estabilidad en tu camino. Una vez más, se abren los canales espirituales llenos de sanación. Debes ver la Luna de frente y conversar con ella para que te regale mucha armonía.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin