Horóscopo del 14 octubre: es momento de demostrar tu sabiduría y madurez

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Disfrutas en el día de hoy de un trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite conectarte con tu ser interno y restablecer todos los procesos maravillosos a nivel emocional. Es un momento muy lindo y especial para poder crecer de la mano de Dios. Es importante, estar siempre en el agradecimiento para honrar a todos los seres de luz, que te asisten de manera permanente. Dios esta adelante en tu camino de luz.

TAURO: Tienes un trígono positivo con Venus; significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva, para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y deberás aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡avanza!

GÉMINIS: Tienes una cuadratura negativa del Nodo Norte. Tu mente insiste en tener dudas frente a las situaciones que estás viviendo y no debería ser así. Confiar en ti, tienes que creer en ti mismo y tener mayor seguridad. Hay que mantenerse firme y sin miedo al futuro. Ya todo está decidido y debes ejecutar lo planificado. Dios, siempre te ayuda en todo momento. En pocos días veras los resultados positivos.

CÁNCER: En estos instantes tienes un trígono positivo con Lilith. Las circunstancias empiezan a tener una mejor claridad en estos momentos. Ahora, puedes ver bien todo lo que paso y puedes detectar cuáles fueron tus errores. Hay que agradecerle a Dios, que te permite tener la sabiduría de saber en qué estas fallando para poder modificar esa conducta y entonces avanzar con más fuerza, volver a levantarte de las cenizas para volar.

LEO: Puede sentirse como un día desafiante, marcado por una cuadratura tensa con Lilith. Afrontar nuestros propios errores no es tarea sencilla, es natural proyectar en los demás aquello que aún no hemos sanado. Pero cuando el espejo nos muestra nuestro reflejo, la percepción se nubla y los procesos internos se vuelven incómodos de enfrentar. Ahí nace la evasión, una forma de resistir la verdad que habita en nuestra propia historia.

VIRGO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes, estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo, está muy afectado y tu poca vitalidad, te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

LIBRA: En este momento tienes un trígono positivo con Urano. Excelente instante para celebrar que los cambios que has hecho en tu vida recientemente están dando frutos positivos. Si mantienes una constante efectiva, mejorara aún más tu futuro con grandes beneficios. Te recomendamos, ser más flexible y colaborar con las posibilidades que se presentan en tu vida para buscar una mejor existencia.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura negativa en estos momentos con la Luna. Las circunstancias están muy complicadas a nivel emocional. Tienes que superar este momento. Hay que perdonar para lograr la liberación plena de tu ser y entrar en un nuevo periodo de gloria. Si tienes ganas de llorar, ¡llora! Drena esas energías y si tienes ganas de reír ¡ríe! Deberías prestarle más atención a tus sentimientos y tus emociones.

SAGITARIO: Se apertura una oposición a Urano. Eso significa que tienes tu sistema nervioso bastante alterado. Todo está situación te puede ocasionar grandes problemas y algunos trastornos de sueño. Deberías buscar un poco más de paz y tranquilidad en tu alma. Relajarte lo más que puedas. Es el momento de hacer una pausa y prestar más atención a tu salud. Frena todo lo que no te brinde armonía.

CAPRICORNIO: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona, que tú, ya sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y hace presente.

ACUARIO: Tienes una cuadratura negativa con Mercurio. Hay que cuidarse mucho de lo que se habla y con quién se habla, de que se habla, así que pendiente. Es mejor calmarse, ser sabio y demostrar que eres una persona madura. No es el momento de especular ni hablar de más. Deberías ser más prudente con lo que dices y evitar algún escándalo. Tampoco, es bueno ser partícipe de chismes ni de buscar la manera de difamar a alguien.

PISCIS: Un gran trígono con júpiter, te ayuda infinitamente para que sigas adelante con fuerza y mucha energía positiva. Sigue tu recuperación de manera general. Siempre hay que aprender de los errores y buscar la manera de no cometer los mismos fallos de siempre. Sería bueno, cerrar ciclos con todas las personas, que, en tus momentos difíciles, te dieron la espalda. Agradecer de manera infinita a los que siempre te ayudaron con su amor verdadero.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube