Horóscopo del 16 agosto: Se están abriendo puertas

ARIES: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.
TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.
GÉMINIS: Hoy la Luna está pasando por tu signo astrológico y te bendice con su presencia. Ella viene a darte paz y armonía para que sigas adelante creciendo a nivel espiritual y puedas evolucionar cada día. Sigue adelante en tu proceso de mejorar tu carácter y ser más empático con tu entorno, para que seas más útil a la sociedad y puedas cumplir con tu misión de vida. El Universo requiere de más personas como tú para cambiar a la humanidad.
CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter que también está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.
LEO: Mercurio está pasando por tu signo astrológico y te está ayudando a renovar todas tus energías que se activan para que puedas seguir adelante con buenas energías y así logres grandes beneficios. La vida te está liberando, pero ya queda de tu parte ser una persona nueva y no seguir haciendo lo mismo del pasado. Es el momento de hacer cambios que te lleven a un mejor momento.
VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter, y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.
LIBRA: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes, estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable y segura, con el apoyo de Dios.
ESCORPIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.
SAGITARIO: Hoy no estás muy bien a nivel emocional y te encuentras en procesos dolorosos negativos. La vida te está dando lecciones fuertes para que reacciones y realices tus ajustes. Ya depende de ti si lo quieres aceptar o simplemente quieres dejar pasar las oportunidades. Estás bajo las influencias negativas de la Luna con una poderosa oposición. Estás muy triste, pero ya esta nefasta energía pasará en los próximos días.
CAPRICORNIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.
ACUARIO: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora entras en un proceso de grandes beneficios emocionales que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.
PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin