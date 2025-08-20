Horóscopo del 20 de agosto: Te encuentras con buen ánimo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedas polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

GÉMINIS: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito

CÁNCER: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir donde te encuentras en estos instantes. Posiblemente quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz y lleno de tranquilidad. Hay que definir lo que quieres de manera concreta en la vida, enfocarte y alinear las energías para lograr esa meta.

LEO: Mercurio continúa su movimiento directo dentro de tu signo astrológico y te permite avanzar con fuerza en algunas situaciones que estaban estancadas. Este es el momento de imprimir mayor velocidad a tus proyectos. Es el tiempo indicado para seguir avanzando en la vida. No pierdas esta oportunidad de Mercurio que te ayuda y te beneficia para que todo salga perfecto. Es sumamente importante que lo hagas ahora.

VIRGO: Emocionalmente te encuentras muy bien. Estás pasando por un excelente momento bajo las influencias positivas de un sextil con la Luna que te ayuda a nivelar tus energías y a sobrellevar cualquier situación, sin importar el tamaño de la misma. Sin embargo, debes mantenerte alerta y comprender que esa sensación no es permanente y puede cambiar en cualquier momento y así volver a entrar en la realidad de tu vida.

LIBRA: El planeta Marte forma una conjunción poderosa en tu signo astrológico activando intensamente tu mundo interior y conectando tu energía vital con tus emociones más profundas. Este es un momento excepcional para manifestar la fuerza de tus intenciones y comenzar a materializar tus deseos en el plano físico. Las energías están claramente a tu favor, listas para ser dirigidas con propósito.

ESCORPIO: Te encuentras con buen ánimo. La Luna te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entras en contacto con tu divinidad y vuelves a realizar una conexión directa con el Universo para que te abra los caminos de la prosperidad y la abundancia. Eleva tu espíritu y logra activar tus nuevas creaciones, más efectivas.

SAGITARIO: Disfrutas en estos momentos de la ayuda del planeta Mercurio con un trígono activo. Esta energía es muy positiva para resolver todo tipo de conflicto y así avanzar de manera más fácil en la dirección correcta a tu meta. Tienes que buscar la forma de resolver todo con el dialogo, la educación y un trato correcto. La comunicación es una herramienta muy poderosa que siempre debe estar de tu lado para progresar.

CAPRICORNIO: Estos días serán un poco duros, pero eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspire y que pueda frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

ACUARIO: Es el momento de guardar mucho silencio y mantener todo en calma. Mercurio está en oposición negativa a tu signo astrológico y podría ocasionarte muchos problemas por estar hablando de más y corriendo chismes sin ninguna base. Te recomendamos que vuelvas a tu ética y dejes de decir cosas que no tienen como confirmarlas. Es mejor estar tranquilo y relajado sin meterse en problemas y estar en paz.

PISCIS: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin