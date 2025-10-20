Horóscopo del 20 de octubre: La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienen una oposición con Venus. Las circunstancias a nivel del amor y la pareja no está muy buena que digamos, entonces, la situación puede complicarse un poco más, debes guardar la calma y evitar la violencia o discusiones, para que las energías puedan fluir. Tienes que relajarte para que termine de suceder y no te generes males mayores. Suelta y libera para que puedas avanzar con mejores energías.

TAURO: Tienes una oposición con la Luna. Anímicamente no te sientes bien y podrías estar muy triste. Hay que evitar llegar a estar en un estado depresivo. Mucho cuidado por favor. Por suerte, estas energías negativas son pasajeras y estarás mejor en muy poco tiempo. Hay días buenos y días malos. Es normal y debes asimilarlo de esta manera. Solo debes activar tu mejor actitud y seguir adelante.

GÉMINIS: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo te está obligando a realizar un plan de vida para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida para tener inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CÁNCER: Una poderosa cuadratura negativa con el Sol te está afectando la salud y tus energías. no hagas ninguna actividad que te haga un considerable desgaste físico. Hay que medir las acciones y buscar estar tranquilo para evitar males mayores. No es un buen momento para realizar algunos movimientos a nivel corporal. Es mejor relajarse y soltar lo más que se pueda para evitar que la situación se complique.

LEO: Es muy posible que las circunstancias te estén arropando y deberías soltar un poco la situación. Inténtalo en otro momento, tienes una cuadratura negativa con Lilith. Los resultados son muy tardíos y las circunstancias no son favorables. Hay que tener paciencia y relajarse lo más que se pueda. Mas adelante, te activas y se lograran los objetivos. Se avanza, aunque no se vea. Evitando también se gana.

VIRGO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios profundos. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se logrará abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida para ti.

ESCORPIO: Un poderoso trígono positivo con júpiter. Esta energía te da gran cantidad de optimismo. Te sientes perfecto y listo para obtener grandes metas. Hay que aprovechar este derroche de energías para lograr avanzar con mayor facilidad. Dios es grande y te ama, te está dando todo su apoyo para que recuperes y puedas estar excelente. Hay que agradecer y conectarse con esta grandiosa fuerza, llena de confianza.

SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo, revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

CAPRICORNIO: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedes tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.

ACUARIO: Te encuentras bajo las influencias de un trígono positivo con Venus. La energía de tu pareja es muy buena para tu vida y te apoya para que sigas avanzando en esos cambios y transformaciones que estás ejecutando en estos momentos. Se abren oportunidades para avanzar con firmeza y seguridad. Hay que agradecer que puedes hacer equipo con tu pareja para trabajar en la misma meta y acelerar el proceso de alcanzarla.

PISCIS: Lilith te bendice a través de un trígono positivo, revelando tus sombras no para temerlas, sino para iluminarlas y transformarlas. Esta es una poderosa oportunidad para enfrentar tus bestias internas y liberarte de las ataduras emocionales que aún te retienen. Si abrazas este proceso con valentía saldrás victorioso, y tras esa conquista interior, se abrirá ante ti un periodo de gloria, paz y profundo sosiego.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin