Horóscopo del 21 de octubre: No te dejes presionar por las circunstancias

ARIES: En estos instantes, debes aprovechar la energía poderosa de Plutón que te está ayudando con un sextil positivo espectacular y está propiciando cambios y transformaciones profundas en tu vida. Quizás en tu vida estés viviendo momentos históricos donde puedes avanzar a mayor velocidad. Todos a tu alrededor quedaran asombrados por tus nuevos avances. Es importante ser flexible y adaptarse.
TAURO: Tienes una oposición negativa con Mercurio. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Deberías estar en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Ya eres un ser con un nivel alto de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.
GÉMINIS: Hoy tienes una cuadratura negativa con Saturno. Estás expuesto a cualquier situación negativa que afecte tu seguridad física. Deberías quedarte en casa y evitar cualquier situación nefasta para tu vida. No es fácil este ambiente, pero se puede prevenir con un estado de consciencia y estar en alerta máxima. No puedes bajar la guardia y ten paciencia. Ya vienen momentos mejores.
CÁNCER: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí, para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.
LEO: Estás pasando por un momento muy negativo a través de una cuadratura con la Luna. No puedes ponerte así. Por favor, ten calma y relájate. No te dejes presionar por las circunstancias. Es normal tener días donde tus energías no fluyen. Pero también hay instantes positivos donde todo sale bien. Avanza y deja atrás los problemas para que puedas lograr llegar a la meta. Ten cautela y vigila bien todo a tu alrededor.
VIRGO: No estás seguro de lo que haces. Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes ejecutar. Ya el Universo te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación es causada por una oposición al Nodo Norte.
LIBRA: La oposición con Quirón está activa en estos momentos y te invita a querer avanzar de manera productiva dentro de tu ser. Tu espíritu requiere que se hagan rectificaciones en tu vida y se cambien conductas negativas que están afectando tu evolución y que no te dejan avanzar a buena velocidad. Es importante lograr un enfoque que permita de manera constante un crecimiento, ajustando todo los que se pueda.
ESCORPIO: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.
SAGITARIO: Hoy es un día muy peligroso a nivel de salud y deberías cuidar de manera extrema. Tu cuerpo físico tiene una cuadratura negativa con Saturno. Tu estado anímico no es el más favorable y pudieras tener alguna recaída. Hay que establecer parámetros de alerta para evitar cualquier mal y situación negativa que te haga perder el equilibrio en tu vida con situaciones graves.
CAPRICORNIO: Hoy disfrutas de un día feliz, donde se comparte con los seres queridos y estás en un proceso de relax total. Has vivido muchos problemas últimamente y es el momento de relajarte un poco para que recargues energías y así puedas mejorar tu vida. La maravillosa Luna te ayuda para recrearse al máximo con un sextil positivo. Espero estés bien y sigas adelante con la gracia de Dios todo poderoso.
ACUARIO: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.
PISCIS: Se abren los caminos de la prosperidad y de la abundancia. Es un momento especial, después de estar tanto tiempo fuera de la onda energética positiva. Ahora vienen experiencias excelentes para fortalecer a tu espíritu, y se manifiestan en tu vida solo elementos positivos. Júpiter se junta con un trígono positivo para darte el impulso necesario para volver a volar y disfrutar de la libertad plena.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin