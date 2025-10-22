Horóscopo del 22 de octubre: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Alerta máxima en el amor, porque tienes activa una oposición negativa con el planeta venus. Estas energías pueden ocasionar grandes problemas con la pareja y debes guardar la calma para evitar males mayores. No discutas ni busques las confrontaciones. Es muy posible que exista una ruptura en caso de no escuchar nuestros consejos. Mantén la calma y evita caer en provocaciones.

TAURO: La Luna está en estos momentos en una oposición negativa y te está haciendo mucho daño a nivel emocional. Debes buscar la manera de establecerte y estar mejor cada día. Estás en proceso de transformación, pero no encuentras la paz que se requiere para seguir adelante. La vida te obliga a afrontar las situaciones para que se puedan derrumbar las barreras y así avanzar con firmeza y que puedas llegar a tus metas.

GÉMINIS: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil.

CÁNCER: Los sentimientos y las emociones se alinean para brindar un espacio de paz interior. Todo esto es posible a través de un trígono positivo con la Luna que está activo en estos momentos. Tenías tiempo sin sentir una calma tan pura como la que ahora se manifiesta. Esta energía te permite establecer una base para construir un futuro mejor con más posibilidades para crecer y tener mejor calidad de vida. Sigue adelante y crece cada día más.

LEO: Una poderosa cuadratura negativa con la Luna te está haciendo mucho daño y seguramente seguirán ocasionando dificultades a nivel sentimental. Te sientes muy triste, pero la vida es así, cuando no queremos afrontar nuestra realidad y pretendemos que los demás tomen decisiones por uno. Debes asegurarte que puedas decidir por ti y lograr ser el responsable total de tu presente y futuro.

VIRGO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

LIBRA: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se pueden manifestar energías positivas, llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.

ESCORPIO: La mágica Luna está pasando por tu signo astrológico. Ahora te ayuda a nivelar tus emociones y puedes estar más cómodo y en total equilibrio. Este estado de paz te permite ver mejor tu futuro y poder rectificar algunas cosas que requieras para mejorar tu vida. Es muy importante salir adelante con estas buenas energías y así alcanzar las metas de manera más rápida y efectiva. Siempre con el favor de Dios.

SAGITARIO: Hay que arrodillarse frente al creador todo poderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo, un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere mucho amor en tu corazón, para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad.

CAPRICORNIO: No abuses de la energía positiva de la Luna. En estos momentos te están ayudando con un sextil. Estás en proceso de vivir experiencias fuertes a nivel emocional. La vida te pide una paz interna. Hay que buscar el equilibrio y así mantener una armonía. Es mejor disfrutar con responsabilidad. Ya es hora de estar más en calma y resolver los problemas que realmente importan en tu vida para así poder seguir adelante.

ACUARIO: Cuídate mucho y mantén el estado de ánimo alto para que evites un colapso a nivel emocional. Estás en un proceso negativo con una cuadratura con la Luna que te mantiene en un estado totalmente toxico. Hay que trabajar más el desapego y olvidar lo que se vivió en el pasado, para que puedas avanzar y crecer de manera positiva. Una vez más, hay que hacer un esfuerzo para lograr la felicidad.

PISCIS: La maravillosa Luna llega al rescate de tu vida y te brinda su ayuda a través de un trígono positivo. Dios es grande y se manifiesta para darte paz y armonía. Tus emociones se nivelan y permite vivir momentos especiales llenos de verdadero amor propio. Debes consentirte a ti mismo y poder lograr superar la codependencia que tienes con los demás seres queridos de tu entorno. Ahora, cada día más independiente y feliz.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin