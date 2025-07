Horóscopo del 23 de julio: Trata de buscar más paz y serenidad

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro durante estos últimos años. Pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

TAURO: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti, ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

GÉMINIS: Mercurio retrógrado te bendice y te ofrecen la oportunidad para que cierres ciclos con todas las personas que están a tu alrededor que ya forman parte de tu pasado. Requieres dejar atrás a seres que ya no son positivos para ti y ahora te hacen un peso grande, que frenan tu desarrollo y avance en la vida. Libérate y bendice el camino de ellos, enfócate más en ti y en tus metas para que puedas lograrlas de manera más segura.



CÁNCER: La mágica y enigmática Luna está pasando por tu signo astrológico y recuerda que ella es tu planeta regente. Te sientes muy bien de ánimo y con ganas de seguir avanzando con el amor de la familia para que todo siga en equilibrio y tu vida este más calmada con fuerza para seguir produciendo grandes beneficios económicos. Si tu estás en equilibrio con tu ser interno, estás mejor con el dinero. Están siempre unidos.

LEO: Sigues siendo el signo consentido de Dios a través del planeta Neptuno. Te están protegiendo y brindando un escudo protector espiritual para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Es el momento de agradecer al Universo por todas las excelentes energías recibida durante todo este último año de vida. Han pasado cosas muy fuertes, pero siempre has salido con la gloria y la bendición del señor todo poderoso.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter, y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

LIBRA: Hoy disfrutas de un hermoso trígono con Venus, lo que abre las puertas a una etapa de armonía en el amor. Las energías fluyen con naturalidad, favoreciendo el entendimiento y el crecimiento en pareja. Es un momento ideal para llegar a acuerdos importantes y construir una relación sólida, con proyecciones muy positivas hacia el futuro. Recuerda no ser demasiado exigente; permite que las cosas fluyan con suavidad.

ESCORPIO: Hay que analizar muy bien lo que está pasando a tu alrededor. Debes tener mucho cuidado con tomar acciones erradas. Es mejor pedir calma y sabiduría. Trata de buscar más paz y serenidad para poder estar mejor y avanzar con seguridad. Tienes que poner atención y estar alerta. Sería muy bueno si pospones alguna decisión. Recuerda, todavía estás bajo los efectos negativos de una cuadratura con Mercurio retrógrado.

SAGITARIO: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

CAPRICORNIO: Comienza con fuerza y apoyo de un sextil positivo con Lilith. Se activa en tu vida las transformaciones más intensas que puedas vivir. Es el momento de ver tus errores y presenciar tus fallas para luego poder corregirlas y mejorar internamente. Sabemos que puedes tener una vida superior y depende de ti cómo manejes la crisis que vives en el presente. Tienes posibilidades fuertes de tener un mejor futuro.

ACUARIO: En este momento se activa un sextil armonioso con Neptuno, facilitando una conexión sutil y directa con lo divino. Es una oportunidad ideal para restablecer tu canal interior de comunicación con Dios y entregarte a una conversación nutrida de fe y espiritualidad. Tomarte unos minutos para orar puede abrir un espacio íntimo y profundo de renovación espiritual. Este día está lleno de luz, esperanza y posibilidades. Confía en el proceso, avanza con determinación y sin temor al porvenir.



PISCIS: Estás bajo la influencia de una oposición negativa con Marte, el planeta de la acción. Esta energía puede generar bloqueos, impulsividad o falta de dirección. Marte no te está apoyando ahora, por lo que es fundamental que identifiques las fallas en tu camino para poder corregirlas y obtener mejores resultados. No sigas invirtiendo tiempo en actividades que no aportan valor a tu vida. Enfócate con mayor claridad y mantente alerta.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin