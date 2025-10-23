Horóscopo del 23 de octubre: Es ahora o nunca

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás viviendo grandes momentos llenos de gran emotividad y alegría. La Luna a través de un trígono positivo te abraza y te bendice con su poderosa energía para que sigas adelante en total crecimiento y puedas tener mejores resultados en tu evolución. Busca siempre a Dios para poder estar en el lado del bien y no permitir que la sombra te aparte de la luz. Trata de mantener tu alto nivel de felicidad y optimismo.

TAURO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo, puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

GÉMINIS: La maravillosa Luna está en tu signo opuesto y no te hace bien esta energía. Por suerte, solo te estará complicando la existencia por dos días. Sin embargo, es suficiente para que se desplome el sistema emocional y se te compliquen todos tus sentimientos. Debes ser más fuerte. No puedes permitir que cualquier evento adverso te desequilibre tanto. Hay que buscar la manera de relajarte y evitar que cualquier acontecimiento te dañe.

CÁNCER: Debes entrar en acción y no quedarte estancando, lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte que te está haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Es ahora o nunca.

LEO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

VIRGO: Hoy disfrutas de un día feliz, donde se comparte con los seres queridos y estás en un proceso de relax total. Has vivido muchos problemas últimamente y es el momento de relajarte un poco para que recargues energías y así puedas mejorar tu vida. La maravillosa Luna te ayuda para recrearse al máximo con un sextil positivo. Espero estés bien y sigas adelante con la gracia de Dios todo poderoso.

LIBRA: Tienes en estos momentos una oposición con Quirón. Es importante evaluar lo que se está manejando o lo que se está teniendo como resultados a nivel emocional, estás en una situación muy positiva. Sin embargo, te sientes muy mal porque quieres o tenías unas expectativas muy altas y los resultados son muy pocos. Tienes que ajustarte a la realidad e igual celebrar los logros obtenidos.

ESCORPIO: El Sol te bendice con su energía. Hoy te deseamos feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía y te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visualización más coherente de lo que viene en el próximo año, mes a mes a través de una consulta astrológica, llamada Revolución solar y te invito para que puedas tener una perspectiva correcta de lo que viene en tu futuro inmediato.

SAGITARIO: La Luna está pasando por tu signo astrológico y te viene a brindar una sensación de equilibrio. Es muy importante mantenerte en esta línea y así poder lograr un avance significativo a nivel emocional. En el pasado se han perdido muchas oportunidades por tus miedos y falta de enfoque. No debes volver a cometer esos errores y debes demostrar que ya eres un ser con gran madurez y que puedes aprovechar la ayuda del Universo.

CAPRICORNIO: Hoy es un día especial, bendecido por Dios a través de un trígono positivo con la Luna y de manera simultánea un sextil positivo con Marte. Todo está saliendo de manera excelente, hay muy buenas oportunidades para avanzar con fuerza y con excelentes energías. Se abren los caminos y hay que aprovecharlos para avanzar de manera acelerada. Es el momento del agradecimiento al Universo por permitir la apertura mágica de los senderos.

ACUARIO: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física, como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino un llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas, heridas, él escucha en el silencio tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fe.

PISCIS: Tienes activo un trígono positivo con Marte, que te da la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin