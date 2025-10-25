Horóscopo del 25 de octubre: El Universo te indica dónde debes soltar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima. Porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

TAURO: En estos momentos tienes una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

GÉMINIS: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que genera los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Hay que evitar problemas, deberás ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

CÁNCER: En estos instantes tienes un trígono positivo con Lilith. Las circunstancias empiezan a tener una mejor claridad en estos momentos. Ahora puedes ver bien todo lo que pasó y puedes detectar cuáles fueron tus errores. Hay que agradecerle a Dios que te permite tener la sabiduría para ver en que estás fallando, y así poder modificar esa conducta, y entonces avanzar con más fuerza, volver a levantarte de las cenizas para volar.

LEO: Tienes una cuadratura negativa con Mercurio. Hay que cuidarse mucho de lo que se habla y con quién se habla, de qué se habla, así que pendiente. Es mejor calmarse, ser sabio y demostrar que eres una persona madura. No es el momento de especular ni hablar de más. Deberías ser más prudente con lo que dices y evitar algún escándalo. Tampoco es bueno ser partícipe de chismes ni de buscar la manera de difamar a alguien.

VIRGO: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.

LIBRA: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que tu deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

ESCORPIO: Sigue aprovechando la energía de Mercurio. Depura tu mente creadora para que utilices sus herramientas de manera más positiva y mejor. Trabaja en tus creencias internas. Cambia tus procesos emocionales para que puedas tener mejores resultados en la vida. hay que sanar y perdonar para avanzar de manera más efectiva. El Universo te indica dónde debes soltar y cerrar ciclos de manera amorosa.

SAGITARIO: Se apertura una oposición a Urano. Eso significa que tienes tu sistema nervioso bastante alterado. Toda esta situación te puede ocasionar grandes problemas y algunos trastornos de sueño. Deberías buscar un poco más de paz y tranquilidad en tu alma. Relájate lo más que puedas. Es el momento de hacer una pausa y prestar más atención a tu salud. Frena todo lo que no te brinde armonía.

CAPRICORNIO: Hoy se activa un sextil positivo con Mercurio, la fuerza transformadora de la comunicación está a tu favor para rectificar. Este aspecto favorece los intercambios y te brinda la oportunidad de expresar tus ideas con mayor impacto. Aprovecha esta energía para dialogar con tu entorno, y mejorar tu estilo de vida. Comunicarte desde tu centro con autenticidad con el corazón en la mano y apertura.

ACUARIO: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte cuadratura con Lilith, que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo, para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu espíritu.

PISCIS: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin