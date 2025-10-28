Horóscopo del 28 de octubre: El perdón es la llave que abre la puerta del renacimiento

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Llegó el momento de dar rienda suelta a tus pasiones. Estás bajo los embrujos de la Luna en sextil positivo. Esta energía activa toda la actividad sexual necesaria para vivir instantes llenos de magia y exaltación. Espero que aproveches esta ocasión y puedas tener experiencias inolvidables. Tienes mucha energía y su fluir recorre todo tu cuerpo, haciendo que cada célula vibre de manera satisfactoria. Jamás volverás a olvidar este día.

TAURO: El Sol se coloca frente a ti, activando una oposición que puede debilitar tu energía vital y abrir grietas emocionales que requieren atención. Este tránsito no es castigo, sino espejo que refleja lo que aún no ha sido sanado, lo que pide ser liberado. No bajes la guardia. Tu salud física y emocional necesita cuidado consciente. Reconoce los procesos del pasado que te hirieron, pero no los arrastres más. El perdón es la llave que abre la puerta del renacimiento.

GÉMINIS: Tienes que tener mucho cuidado, porque estás bajo las influencias negativas de Saturno a través de una cuadratura y no es bueno para la salud. Cuida al máximo tu energía vital y evita los riesgos a tu integridad. Es muy importante estar alerta para no complicar aún más tu vida. Siempre es muy bueno mantener un estado consciente y aléjate de cualquier peligro. Es mejor prevenir que lamentar.

CÁNCER: En estos momentos, el Universo te permite elegir tu futuro y eso lo hace a través de un trígono positivo con el Nodo Norte. Esta energía cósmica te obliga a tomar una decisión en la vida y te pide una definición del camino que debes transitar. Es muy importante tomar conciencia de poder elegir la vía que más te convenga, desde la sabiduría espiritual y la vibración interna de tu ser. Muy pocas personas pueden elegir su camino.

LEO: El amor se manifiesta en tu vida a través de un sextil positivo con Venus. Ahora es muy bueno compartir con tu pareja y disfrutar de alguna actividad donde puedan pasarla bien. El amor fluye entre ambos y seguramente estarán mejora cada día. Dios te bendice para que se consolide el amor y puedas experimentar momentos espectaculares e irrepetibles. No pierdas esta oportunidad de vivir en amor puro.

VIRGO: Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes ejecutar. Ya el Universo te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Tu percepción está activa y se mantendrá así por mucho tiempo. Es importante usar esta herramienta para llegar a resolver situaciones que recientemente estaban estancadas. Ahora mismo tienes un trígono con Plutón. Esta energía te ayuda a recibir asistencia de los espíritus de otras dimensiones que por lo general son nuestros ancestros más queridos. Deberías conversar con ellos y darles las gracias.

ESCORPIO: No es tu mejor momento. Ahora mismo te sientes muy abrumado y emocionalmente muy inestable. Las circunstancias te están llevando al conflicto que en verdad deberías evitar. Tienes una cuadratura negativa con la Luna. Estás suprimiendo toda emoción como solución a tus problemas y esta acción está muy errada. Lo mejor es afrontar la situación y llegar a buenos acuerdos para lograr la paz.

SAGITARIO: Tu regente la Luna te está bendiciendo con un sextil positivo que te permite mantener un equilibrio emocional. Estás iniciando un periodo de recuperación que te llevará tiempo y así volver a tener el nivel que tenías antes. También es vital para este nuevo renacer que olvides y cierres ciclo con tu pasado de manera armónica, para que sea liberado todo proceso. Nada puede iniciarse si antes no se terminó. Despréndete y avanza.

CAPRICORNIO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de qué quieres en la vida para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.

ACUARIO: Se abre el cielo y permite en estos momentos disfrutar de un trígono positivo con Venus. Esta gran energía activa la posibilidad para que el amor fluya de manera excelente y abra oportunidades para manifestar una relación amorosa con capacidades de mantenerse en el tiempo. Es una oportunidad única que debes disfrutar al máximo para sentir que estás vivo y con ganas de ser feliz.

PISCIS: El Nodo Norte se manifiesta en tu vida y busca la manera de indicarte un nuevo rumbo más seguro para que puedas pisar firme y evites errores en tu sendero de luz. El Universo te indica que deberías tener un nuevo plan de vida para ser desarrollado en los próximos años. Tómate un tiempo para ti y busca la manera de visualizarte en el futuro. Dios te ayuda a realizar estos cambios, pero debes aprovechar esas buenas energías.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin